Дуэлунд будет выступать за Неймеген до конца сезона 2021/2022. Его контракт с киевским "Динамо" действует до лета 2023 года.
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"Футбольный клуб Динамо желает Миккелю Дуэлунду провести сильный сезон, выйти на новый уровень игры и стать одним из лучших полузащитников чемпионата Нидерландов", – говорится в сообщении об аренде игрока на сайте киевского клуба.
Дуэлунд и киевское Динамо
- Атакующий хавбек перешел в Динамо летом 2018 го года. Тогда за его переход заплатили 4 миллиона евро.
- Однако заиграть на полную в Динамо Дуэлунд не сумел. За три сезона в Киеве футболист сыграл только в 26 матчах (21 матч и 1 гол в УПЛ, 2 матча и 2 гола в Кубке страны и 3 матча за Динамо в еврокубках). В сезоне 2020/2021 – всего четыре матча в УПЛ.
- Причиной такого малого количества матчей – длительные травмы, которые преследовали игрока. А также то, что он проиграл конкуренцию за позицию на поле.
- У Дуэлунда – одна из самых больших зарплат в Динамо. Датские СМИ писали о сумме от 1,6 до 2 миллионов евро. Столько же получает лидер киевлян Виктор Цыганков.