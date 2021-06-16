Василий Кобин вновь возглавил Минай

Бывший футболист Шахтера Василий Кобин вернулся на тренерский мостик закарпатского Миная. Кобин будет возглавлять Минай в сезоне-2020/2021.

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Минай информирует, что провел переговоры с Кобиным, по итогам которых было принято решение вернуть тренера. Кобин будет готовить команду к следующему сезону.

Кобин заменит тандем Цымбал – Севидов

Василий Кобин впервые возглавил Минай в 2019 году. Во главе Миная тренер провел 55 матчей. Он привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019/2020 и впервые вывел клуб в 1/2 финала Кубка Украины.

После того, как Кобин покинул Минай, команду возглавлял Николай Цымбал. Консультантом Миная стал Александр Севидов, которого дисквалифицировали на 5 лет по делу о договорных матчах.

С Цымбалом и Севидовым Минай не смог удержаться в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Команда заняла последнее место и понизилась в классе. Впрочем, существует вероятность, что Минай таки будет играть в УПЛ.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

15 июня Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на матч против Венгрии на Евро-2020. Для него это пятый чемпионат Европы, что стало рекордом среди футболистов. До этого никто не выступал на пяти чемпионатах Европы.

В этом же матче он оформил дубль. И вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах Европы.

Матч Украины с Северной Македонией войдет в историю Евро

Матч между сборными Украины и Северной Македонии войдет в историю чемпионатов Европы. Впервые за время проведения всех Евро главным арбитром будет не европеец.

Главным арбитром будет аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини. На линиях ему будут помогать Хуан Пабло Белатти и Диего Йамил Бонфа.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять словенец Слава Винчич.

Арбитр системы VAR – Алехандро Эрнандес (Испания). Ассистенты арбитра VAR – Хосе Мария Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий ассистент арбитра VAR – Хуан Мартинес Мунуера (Испания).

Заметим, что аргентинские рефери привлечены к работе на Евро-2020 в рамках обмена судейскими бригадами между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Также впервые на мужском Евро будет работать женщина – Стефани Фраппар.

Трубин и Забарный номинированы на премию Golden Boy-2021

Итальянское издание Tuttosport представило список из 100 номинантов на звание лучшего молодого футболиста Европы – Golden Boy-2021. В него вошли два украинских футболиста.

Это 19-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин и 18-летний защитник Динамо Илья Забарный.