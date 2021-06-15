Это 19-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин и 18-летний защитник Динамо Илья Забарный.

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Конкуренцию Трубину и Забарному составили такие известные игроки, как Эдуардо Камавинга (Ренн), Мейсон Гринвуд (МЮ), Педри (Барселона), Букайо Сака (Арсенал), Джамал Мусиала (Бавария)

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В прошлом сезоне Трубин провел за Шахтер в УПЛ 21 поединок, в котором пропустил 15 голов, еще в десяти матчах, отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает 19-летнего голкипера в восемь миллионов евро.

На счету Забарного гол плюс ассист в 21-м матче за Динамо в Премьер-лиге. Оценочная стоимость 18-летнего защитника составляет шесть миллионов евро.

Кому дают Golden Boy?

Отметим, что за награду соревнуются игроки, которые родились после 1 января 2001 года. В прошлом году премию Golden Boy получил форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холланд.