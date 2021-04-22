Фраппар будет четвертой судьей

Француженка Стефани Фраппар вошла в список помощников главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами.

Кстати УЕФА официально отобрал у испанского города матчи Евро-2020

Также на Евро-2020 будут работать судьи с другого континента. По программе обмена в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и американской футбольной конфедерации КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки.

Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020.

Стоящее Украинский арбитр Монзуль будет работать на Олимпийских играх в Токио

Полный список арбитров на Евро-2020

  • Феликс Брых (Германия)
  • Славко Винчич (Словения)
  • Орель Гринфельд (Израиль)
  • Карлос Дель Серро (Испания)
  • Артур Соареш Диаш (Португалия)
  • Даниэль Зиберт (Германия)
  • Сергей Карасев (Россия)
  • Бьорн Кейперс (Нидерланды)
  • Иштван Ковач (Румыния)
  • Данни Маккели (Нидерланды)
  • Антонио Матеу Лаос (Испания)
  • Майкл Оливер (Англия)
  • Даниэле Орсато (Италия)
  • Энтони Тейлор (Англия)
  • Клеман Тюрпен (Франция)
  • Овидиу Хацеган (Румыния)
  • Джюнейт Чакыр (Турция)
  • Андреас Экберг (Швеция)