Фраппар будет четвертой судьей
Француженка Стефани Фраппар вошла в список помощников главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами.
Кстати УЕФА официально отобрал у испанского города матчи Евро-2020
- В 2019 году Фраппар стала первой женщиной, которая рассудила матч за Суперкубок УЕФА.
- Фраппар также первая, кто работал на матче мужских команд в групповом этапе Лиги чемпионов. Она обслуживала матч киевского Динамо.
- В 2021 году Фраппар и украинка Екатерина Монзуль первыми среди женщин работали на матче отбора мужского чемпионата мира.
Также на Евро-2020 будут работать судьи с другого континента. По программе обмена в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и американской футбольной конфедерации КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки.
Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020.
Стоящее Украинский арбитр Монзуль будет работать на Олимпийских играх в Токио
Полный список арбитров на Евро-2020
- Феликс Брых (Германия)
- Славко Винчич (Словения)
- Орель Гринфельд (Израиль)
- Карлос Дель Серро (Испания)
- Артур Соареш Диаш (Португалия)
- Даниэль Зиберт (Германия)
- Сергей Карасев (Россия)
- Бьорн Кейперс (Нидерланды)
- Иштван Ковач (Румыния)
- Данни Маккели (Нидерланды)
- Антонио Матеу Лаос (Испания)
- Майкл Оливер (Англия)
- Даниэле Орсато (Италия)
- Энтони Тейлор (Англия)
- Клеман Тюрпен (Франция)
- Овидиу Хацеган (Румыния)
- Джюнейт Чакыр (Турция)
- Андреас Экберг (Швеция)