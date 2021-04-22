Фраппар будет четвертой судьей

Француженка Стефани Фраппар вошла в список помощников главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами.

Кстати УЕФА официально отобрал у испанского города матчи Евро-2020

В 2019 году Фраппар стала первой женщиной, которая рассудила матч за Суперкубок УЕФА.

Фраппар также первая, кто работал на матче мужских команд в групповом этапе Лиги чемпионов. Она обслуживала матч киевского Динамо.

В 2021 году Фраппар и украинка Екатерина Монзуль первыми среди женщин работали на матче отбора мужского чемпионата мира.

Также на Евро-2020 будут работать судьи с другого континента. По программе обмена в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и американской футбольной конфедерации КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки.

Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020.

Стоящее Украинский арбитр Монзуль будет работать на Олимпийских играх в Токио

Полный список арбитров на Евро-2020

Феликс Брых (Германия)

Славко Винчич (Словения)

Орель Гринфельд (Израиль)

Карлос Дель Серро (Испания)

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

Сергей Карасев (Россия)

Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Иштван Ковач (Румыния)

Данни Маккели (Нидерланды)

Антонио Матеу Лаос (Испания)

Майкл Оливер (Англия)

Даниэле Орсато (Италия)

Энтони Тейлор (Англия)

Клеман Тюрпен (Франция)

Овидиу Хацеган (Румыния)

Джюнейт Чакыр (Турция)

Андреас Экберг (Швеция)

Чемпионат Европы по футболу должен состояться с 11 июня и 11 июля.