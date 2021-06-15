Минай назвал штаб Кобина

Кобин возвращается на пост тренера Миная, с которого ушел в марте 2021 года.

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Минай информирует, что провел переговоры с Кобиным, по итогам которых было принято решение вернуть тренера. Кобин будет готовить команду к следующему сезону.

В тренерский штаб Василия Кобина будет входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов.

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