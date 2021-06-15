Минай назвал штаб Кобина
Кобин возвращается на пост тренера Миная, с которого ушел в марте 2021 года.
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Минай информирует, что провел переговоры с Кобиным, по итогам которых было принято решение вернуть тренера. Кобин будет готовить команду к следующему сезону.
В тренерский штаб Василия Кобина будет входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов.
Кобин заменит тандем Цымбал – Севидов
- Василий Кобин впервые возглавил Минай 2019 года. Во главе Миная тренер провел 55 матчей. Он привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019/2020 и впервые вывел клуб в 1/2 финала Кубка Украины.
- После того, как Кобин покинул Минай, команду возглавлял Николай Цымбал. Консультантом Миная стал Александр Севидов, которого дисквалифицировали на 5 лет по делу о договорных матчах.
- С Цымбалом и Севидовым Минай не смог удержаться в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Команда заняла последнее место и упала в классе. Впрочем, существует вероятность, что Минай таки будет играть в УПЛ.
- Это произойдет, если донецкий Олимпик не пройдет аттестацию на следующий сезон.