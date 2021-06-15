Дебютным для Криштиану Роналду стал чемпионат Европы 2004 года. Тогда ему было всего 19 лет. А сборная Португалии дошла до финала, где сенсационно уступила сборной Греции.

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Далее Роналду со сборной Португалии выступал на Евро-2008, Евро-2012 и Евро-2016. И вот 15 июня 2021 года Роналду вышел на матч между сборными Португалии и Венгрии на Евро-2020. Для него это пятый чемпионат Европы.

Достижения Роналду на чемпионатах Европы

Сборная Португалии с Криштиану Роналду всегда среди фаворитов чемпионата Европы. Поэтому за это время игрок дважды становился призером турниров. В 2004 году – серебряным, а в 2016 году Португалия стала чемпионом.

В 2008 году Португалия остановилась на стадии четвертьфинала, а в 2012 году, когда чемпионат Европы проходил в Украине и Польше, Португалия дошла до полуфинала.

На Евро-2004 Роналду забил два мяча, на Евро-2008 – один, а на Евро-2012 и Евро-2016 – по три.