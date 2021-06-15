Впервые на Евро будет работать рефери из Южной Америки

УЕФА назвал судейскую бригаду, которая будет работать на матче Украина – Северная Македония. Поединок состоится 17 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Национале".

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Главным арбитром будет аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини. На линиях ему будут помогать Хуан Пабло Белатти и Диего Йамиль Бонфа.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять словенец Славко Винчич.

Арбитр системы VAR-Алехандро Эрнандес (Испания). Ассистенты арбитра VAR-Хосе Мария Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий ассистент арбитра VAR-Хуан Мартинес Мунуэра (Испания).

Заметим, что аргентинские рефери привлечены к работе на Евро-2020 в рамках обмена судейскими бригадами между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Также впервые на мужском евро будет работать женщина – Стефани Фраппар.