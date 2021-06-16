Василь Кобін знову очолив Минай

Колишній футболіст Шахтаря Василь Кобін повернувся на тренерський місток закарпатського Минаю. Кобін очолюватиме Минай у сезоні-2020/2021.

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Минай інформує, що провів переговори з Кобіним, за підсумками яких було прийняте рішення повернути тренера. Кобін буде готувати команду до наступного сезону.

Кобін замінить тандем Цимбал – Севідов

Василь Кобін вперше очолив Минай 2019 року. На чолі Минаю тренер провів 55 матчів. Він привів команду до перемоги в Першій лізі сезону 2019/2020 та вперше вивів клуб в 1/2 фіналу Кубка України.

Після того, як Кобін покинув Минай, команду очолював Микола Цимбал. Консультантом Минаю став Олександр Севідов, якого дискваліфікували на 5 років у справі про договірні матчі.

З Цимбалом та Севідовим Минай не зміг втриматися в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Команда посіла останнє місце та понизилася у класі. Втім, існує ймовірність, що Минай таки гратиме в УПЛ.

Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи

15 червня Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі Португалії на матч проти Угорщини на Євро-2020. Для нього це п'ятий чемпіонат Європи, що стало рекордом серед футболістів. До цього ніхто не виступав на п'яти чемпіонатах Європи.

У цьому ж матчі він оформив дубль. І вийшов на перше місце за кількістю голів на чемпіонатах Європи.

Матч України з Північною Македонією увійде в історію Євро

Матч між збірними України та Північної Македонії увійде в історію чемпіонатів Європи. Вперше за час проведення усіх Євро головним арбітром буде не європеєць.

Головним арбітром буде аргентинець Фернандо Андрес Рапалліні. На лініях йому допомагатимуть Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме словенець Славко Вінчич.

Арбітр системи VAR – Алехандро Ернандес (Іспанія). Асистенти арбітра VAR – Хосе Марія Санчес (Іспанія) та Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR – Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія).

Зауважимо, що аргентинські рефері залучені до роботи на Євро-2020 у рамках обміну суддівськими бригадами між УЄФА та КОНМЕБОЛ. Також вперше на чоловічому Євро працюватиме жінка – Стефані Фраппар.

Трубін та Забарний номіновані на премію Golden Boy-2021

Італійське видання Tuttosport представило список з 100 номінантів на звання найкращого молодого футболіста Європи – Golden Boy-2021. До нього увійшли два українські футболісти.

Це 19-річний воротар Шахтаря Анатолій Трубін і 18-річний захисник Динамо Ілля Забарний.