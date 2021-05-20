Комитет по этике и честной игре и сам тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, а Севидов – ее полную отмену.

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Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Что известно о Севидове

Севидов в 2020 году обвинялся УАФ в организации договорных матчей и даже был дисквалифицирован, но подал апелляцию. Последним местом работы для специалиста была Верея из Болгарии, которую он покинул в марте 2019 года. За границей он также тренировал Зимбру из Кишинева.

В Украине работал с донецким Металлургом, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом и ФК Мариуполь. За карьеру дважды приводил свои клубы к победам в Первой лиге, а также брал "бронзу" чемпионата Украины в 2003 году.

Последние два месяца он занимал должность тренера консультанта в ФК Минай, который вылетел из УПЛ.