Парадная форма Украины

Производитель одежды для сборной Украины на Олимпиаде-2020 – компания Peak. Каждый спортсмен получит 50 единиц одежды.

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Форма сборной Украины была представлена в эфире телеканала UA: Первый. Форму представили на церемонии проводов сборной Украины на Олимпийские игры.