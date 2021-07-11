Более половины членов УЕФА будет играть на Евро
Решение о расширении чемпионата Европы до 32 команд должны принять до 2023 года. Изменения могут вступить в силу с 2028 года.
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Членами организации являются 55 стран, участвующих в отборе. Если примут решение о расширении финала Евро, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.
Только в 2016 году чемпионат Европы расширили с 16 до 24 команд. Последний раз евро с 16 участниками совместно провели Польша и Украина в 2012 году.
УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.
- Чемпионат Европы – не единственный турнир, который решили расширить. На чемпионате мира, начиная с 2026 года, будет 48 команд вместо 32.
- УЕФА сможет делегировать в Мексику, Канаду и США 16 сборных.