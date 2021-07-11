Более половины членов УЕФА будет играть на Евро

Решение о расширении чемпионата Европы до 32 команд должны принять до 2023 года. Изменения могут вступить в силу с 2028 года.

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Членами организации являются 55 стран, участвующих в отборе. Если примут решение о расширении финала Евро, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.

Только в 2016 году чемпионат Европы расширили с 16 до 24 команд. Последний раз евро с 16 участниками совместно провели Польша и Украина в 2012 году.

УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля. Решающий поединок Италия – Англия состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало в 22: 00.