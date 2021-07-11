Новак Джокович – Маттео Берреттини 3:1 (6:7, 6:4, 6:4, 6:3)

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В первом сете Джокович благодаря брейку вел 5:2. Казалось, что серб легко выигрывает первую партию и разовьет успех в последующих сетах.

Однако Берреттини, видимо, справился с волнением и начал играть увереннее. Это позволило итальянцу сделать камбэк и выиграть партию на тай-брейке.

На старте второго сета Новак оформил два брейка и повел 5:1. Маттео ответил одним брейком и проиграл сет.

В третьем сете Берреттини повторил ошибку предыдущих партий. Он позволил Джоковичу сделать ранний брейк. В шестом гейме итальянец получил шанс отыграться, но не реализовал два брейк-пойнта. В итоге Джокович выиграл и этот сет.

Переломным моментом в последнем сете стал 6 гейм на подаче итальянца. Джокович сумел сделать брейк и повел в партии. Деморализованный Берреттини уже не вернулся в игру и проиграл матч на своей подаче!

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