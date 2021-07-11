За несколько мгновений до начала встречи болельщики на стадионе могли наблюдать церемонию закрытия турнира. В то же время свидетелями захватывающего действа стали все, кто следил за матчем у телеэкранов.

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Церемония закрытия Евро-2020

Началась церемония закрытия Евро-2020 с обратной отсчета – было слышно бой часов. Над "Уэмбли" пролетели 9 истребителей нарисовали в небе цвета Англии и Италии.



Истребители в небе на церемонии закрытия Евро-2020 / Фото Getty Images

На футбольное поле вынесли 10-метровую копию кубка Анри Делоне – трофея, который вручается победителю чемпионата Европы. Газон стадиона накрыли двумя 30-метровыми футболками финалистов.



Огромная копия трофея Анри Делоне / Фото Getty Images

Кроме этого, организаторы использовали более одной тысячи пиротехнических изделий. Сопровождалось это действо выступлением британского военного оркестра Band of the Coldstream Guards.



Церемония закрытия Евро-2020 / Фото Getty Images

На большом экране появились воспоминания о всех победителях Евро. Завершалась церемония вынесением оригинального трофея, который продемонстрировали болельщикам.



Оригинальный трофей чемпионатов Европы / Фото Getti Images