Тяжелый гол Бонуччи
Гол в ворота Англии пришел после подачи с углового. Игрок Италии пролонгировал мяч после навеса на Марко Верратти. Тот нанес удар, но Джордан Пикфорд отбил мяч.
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- Сборная Италии пропустила гол на старте матча. Англии удалось отличиться на второй минуте игры после гола Люка Шоу. Англичанин забил самый быстрый гол в истории Евро.
- Для Бонуччи это только второй гол на чемпионатах Европы. Первый он забил Германии в четвертьфинале Евро-2016.