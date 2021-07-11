Тяжелый гол Бонуччи

Гол в ворота Англии пришел после подачи с углового. Игрок Италии пролонгировал мяч после навеса на Марко Верратти. Тот нанес удар, но Джордан Пикфорд отбил мяч.

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Первым на добивании в штрафной Англии был Леонардо Бонуччи. Защитник итальянцев выиграл борьбу и протолкнул мяч в ворота – 1:1. Видео гола Бонуччи

Для Англии это только второй пропущенный гол на Евро-2020. Первый мяч англичане пропустили в полуфинале против Дании.

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