Далма Галфи – Ангелина Калинина 0:2 (2:6, 2:6)
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В финале турнира Калинина победила представительницу Венгрии Далму Галфи. Матч продолжался почти полтора часа.
В первом сете представительница Украины сделала два брейка и защитила все свои подачи.
В следующей партии Галфи удалось сделать один брейк, на что Калинина ответила тремя победами на подаче соперницы.
Рекорд Калининой
- Для Калининой, которая выиграла 10 матчей подряд, – это второй подряд титул в 2021. Ранее Ангелина одержала победу во французском Монпелье.
- Калинина во второй раз в 2021 году выигрывает два подряд турнира. Весной украинская теннисистка победила в португальском Оэйраше и хорватском Загребе.
- Благодаря победе во Франции Ангелина на 103 месте в рейтинге WTA – личный рекорд украинки.