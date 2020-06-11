В среду, 10 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершает карьеру. Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, утраченный в 2019 году в бою с россиянином.

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Никаких объяснений или комментариев относительно своего решения 33-летний Гвоздик не предоставил.

Коротко об Александре Гвоздике

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне. Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Гвоздик проживает и США. Всего украинец провел 18 поединков и одержал 17 побед.

Единственное поражение Александру в октябре 2019 года нанес Артур Бетербиев.

Александр Гвоздик в 2012 году был бронзовым призером Олимпиады, чемпионом Универсиады в 2013, на профессиональном ринге провел 18 боев, 17 выиграл (кроме последнего), из которых 14 – нокаутом. Титул чемпиона WBC получил в поединке против Адониса Стивенсона.

Александр Гвоздик известный в Украине не только профессиональными достижениями. Он дружит с Ломаченко и Усиком и считает, что Россия не нападала на Украину, что война – "это средство наживы", что это "бизнес верхушки", и вообще проблема только "в головах людей".

Михаэлю Шумахеру сделают операцию

Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит перенести очередную операцию. Управлять процедурой будет известный в Европе кардиохирург, профессор Филипп Менаше.

Филипп Менаше, который уже лечил легенду "Формулы-1" в 2019 году, заявил, что целью операции является восстановление нервной системы Шумахера.

Что известно о травме Шумахера

В декабря 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому.

Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.

Украинец Радченко первым официально возвращается на ринг

Украинский боксер тяжелой весовой категории Сергей Радченко (7-6, 2 KO) проведет бой против польского боксера Матеуша Мастернака. Поединок с участием украинца будет главным на вечере бокса Suzuki Boxing Night II.

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Бой будет 8-раундовым и пройдет 26 июня в польском городе Кельце. Радченко станет первым среди украинских боксеров, который вернется в ринг после пандемии COVID-19.

Виктор Цыганков восстановился перед матчем с "Зарей"

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков наконец восстановился от травмы. Вице-капитан киевского клуба, вероятно, сыграет в следующем туре чемпионата Украины.

Цыганков пропустил возобновление сезона

Лидер киевского клуба вынужденно пропустил первые матчи после возобновления чемпионата. "Динамо" проиграло "Шахтеру" (1:3) и победило "Александрию" (5:1). Виктор проходил восстановление после повреждения передней поверхности бедра.

Футболист готовится к календарному матчу чемпионата Украины против "Зари", который состоится 13 июня в Запорожье.