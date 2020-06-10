В "Динамо" рассказали, сыграет ли Цыганков против "Зари"
Лидер "Динамо" Виктор Цыганков наконец восстановился после травмы. Вице-капитан киевского клуба, вероятно, сыграет в следующем туре чемпионата Украины.
Виктор Цыганков присоединился к общекомандным тренировам. Об этом сообщает сайт "Динамо".
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Цыганков пропустил возобновление сезона
Лидер киевского клуба вынужденно пропустил первые матчи после возобновления чемпионата. "Динамо" проиграло "Шахтеру" (1:3) и преодолело "Александрию" (5:1).
Как информирует сайт киевлян, Виктор проходил восстановление после повреждения передней поверхности бедра.
Футболист готовится к календарному матчу чемпионата Украины против "Зари", который состоится 13 июня в Запорожье.
Травматичность Цыганкова
- 22-летний фланговый полузащитник пропустил летние и зимние сборы "Динамо". В двух случаях игрок был травмирован.
- Поэтому Виктору пришлось набирать форму в течение сезона.
- Во время перерыва, связанного с карантином, Цыганков снова травмировался.
- В этом сезоне Цыганков сыграл 31 матч. В его активе 11 голов и 8 результативных передач.