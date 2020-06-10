В ночь с 9-го на 10 июня в Лас-Вегасе (США) официально вернулся в профессиональный бокс. В четырех поединках промоутерской компании Top Rank были зафиксированы четыре победы нокаутом.

Как сообщал 24 канал, в главном событии обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон уверенно нокаутировал Феликса Карабальо.

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Результаты других боев

Робейси Рамирес нокаутировал Йери Андухара уже в первом раунде поединка. Андухар пропустил удар в челюсть, и Рамирес добил оппонента еще несколькими ударами.

Видео нокаута Рамирес – Андухар

Джаред Андерсон нокаутировал Джонни Лангстона в третьем раунде. Джаред зажал соперника в углу и бил Лангстона, пока рефери не остановил поединок.

20-year old Toledo native Jared Anderson stops Johnnie Langston inside of three rounds to move to 4-0 as a pro. Anderson looked great, now has 4 wins by KO/TKO to go with his 4-0 record. Going to be fun to watch him. pic.twitter.com/es6KZaTMoQ — Davidson Baker (@DaveBakeMMA) June 10, 2020

Гвидо Вианелло нокаутировал уже в первом раунде Дона Хайнесворта. Вианелло остановил Дона тяжелой "двойкой" прямо по голове. Хайнесворт не смог после этого продолжить бой.

Clearly, pent-up quarantine aggression is resulting in KOs tonight. @vianello_guido is now 7-0 (7 KO) #StevensonCaraballo | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/fpCxTjtUM8 — Top Rank Boxing (@trboxing) June 10, 2020

Отметим, что вечер бокса в Лас-Вегасе проходил без болельщиков на трибунах.