Гвоздик завершив кар'єру, операція Міхаеля Шумахера: головні новини спорту 10 червня
У середу, 10 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Олександр Гвоздик несподівано вирішив завершити кар'єру
Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик завершує кар'єру. Це доволі несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, втрачений у 2019 році в бою з росіянином.
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Жодних пояснень чи коментарів щодо свого рішення 33-річний Гвоздик не надав.
Коротко про Олександра Гвоздика
Бронзовий призер Олімпіади 2012 року в Лондоні. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.
Гвоздик проживає і США. Всього українець провів 18 поєдинків і здобув 17 перемог.
Єдинок поразки Олександру у жовтні 2019 року завдав Артур Бетербієв.
- Олександр Гвоздик у 2012 році був бронзовим призером Олімпіади, чемпіоном Універсіади у 2013, на професійному ринзі провів 18 боїв, 17 виграв (крім останнього), з яких 14 – нокаутом. Титул чемпіона WBC здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона.
- Олександр Гвоздик відомий в Україні не лише професійними здобутками. Він товаришує з Ломаченком та Усиком і вважає, що Росія не нападала на Україну, що війна – "це засіб наживи", що це "бізнес верхівки", і взагалі проблема лише "у головах людей".
Міхаелю Шумахеру зроблять операцію
Семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру належить перенести чергову операцію. Керувати процедурою буде відомий в Європі кардіохірург, професор Філіп Менаше.
Філіп Менаше, який вже лікував легенду "Формули-1" в 2019 році, заявив, що метою операції є відновлення нервової системи Шумахера.
Що відомо про травму Шумахера
- У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому.
- Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
Українець Радченко першим офіційно повертається у ринг
Український боксер важкої вагової категорії Сергій Радченко (7-6, 2 KO) проведе бій проти польського боксера Матеуша Мастернака. Поєдинок за участю українця буде головним на вечорі боксу Suzuki Boxing Night II.
До слова Чотири яскраві нокаути: як повернувся бокс у США – відео
Бій буде 8-раундовий і пройде 26 червня в польському місті Кельце. Радченко стане першим серед українських боксерів, який повернеться у ринг після пандемії COVID-19.
Віктор Циганков відновився перед матчем із "Зорею"
Лідер "Динамо" Віктор Циганков нарешті відновився від травми. Віцекапітан київського клубу, ймовірно, зіграє у наступному турі чемпіонату України.
Циганков пропустив відновлення сезону
Лідер київського клубу вимушено пропустив перші матчі після поновлення чемпіонату. "Динамо" програло "Шахтарю" (1:3) та здолало "Олександрію" (5:1). Віктор проходив відновлення після пошкодження передньої поверхні стегна.
Футболіст готується до календарного матчу чемпіонату України проти "Зорі", який відбудеться 13 червня у Запоріжжі.