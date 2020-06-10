Призер Олимпийских игр 2012 и бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно повесил боксерские перчатки на гвоздь. Спорт24 рассказывает о пути Александра Гвоздика, который вписал свое имя в историю украинского и мирового бокса.

Ранние годы

Александр Гвоздик родился 15 апреля 1987 года в Харькове, сообщает 24 канал. Он окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды.

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Карьеру спортсмена Гвоздик начал уже в 5 классе. Александр занимался кикбоксингом. Но впоследствии решил перейти в бокс.

Гвоздик принял участие в двух чемпионатах мира (2009 и 2011 годов). Медалей украинец не завоевал.

Благодаря выступлению на чемпионате мира 2011 года Гвоздик получил лицензию на Олимпиаду-2012.

Медаль Олимпиады 2012

На Олимпиаде в Лондоне Гвоздик стал бронзовым призером в звездной сборной Украины. Тогда в составе Украины золото выиграли Василий Ломаченко и Александр Усик. Денис Беринчик принес серебро. Еще одну бронзу получил Тарас Шелестюк.

Путь Гвоздика на Олимпийских играх 2012

1/16 финала – победил Михаила Долголевца (Беларусь) 18:10

1/8 финала – победил Осмара Браво (Никарагуа) 18:6

1/4 финала – победил Абдельхафида Бенчабла (Алжир) 19: 17

1/2 финала – проиграл Адильбеку Ниязымбетову (Казахстан) 13:13 (по решению судей)

Украинские атаманы

Александр принял участие во втором сезоне Всемирной серии бокса (WSB) в течение 2011-2012 годов. Украинец выступал за российскую команду "Динамо Москва". Провел четыре поединка и все выиграл.

После Олимпиады Гвоздик вступил в команду "Украинские Атаманы" и принял участие в третьем сезоне полупрофессиональной лиги бокса.



Украинские атаманы / Фото ua.tribuna.com

Все свои бои Гвоздик выиграл. Украинская команда вышла в финал, где сомнительным решением судей проиграла Казахстану.

Путь к титулу

За успехом каждого спортсмена стоит не только титанический труд, но и сложные жизненные обстоятельства.

Гвоздик рассказывал, что жизнь подготовила ему непростой сюрприз. В начале отношений его будущая жена Дарья забеременела.

Чтобы содержать молодую семью, боксеру пришлось частично отказаться от тренировок и бокса. Гвоздик стал охранником в ночном клубе.

Он признался, что ночью работал, а утром тренировался.

Переломным моментом стала победа на чемпионате Украины. Перед Гвоздиком открылись широкие двери любительского бокса и дорога на Олимпиаду.

Все поединки на профессиональном ринге Гвоздик провел за границей. 17 боев прошли в США и один в Канаде.

Шанс выйти на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Гвоздик получил 17 марта 2018 года. Украинец решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира.

Через 9 месяцев Гвоздик стал полноценным чемпионом мира. В Канаде Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона.

Бой не слишком удачно складывался для Александра. Чемпион контролировал ход противостояния. Решающим стал 11-й раунд, в котором Гвоздику удалось нокаутировать Стивенсона.

Гвоздик – Стивенсон видео нокаута

Поединок едва не завершился трагедией. После поединка Адониса Стивенсона госпитализировали и он впал в кому.

Канадец получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.

В октябре 2019 года жертва Гвоздика заново научился ходить и вернулся в спортзал.

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30 мая 2019 года Гвоздик провел первую защиту титула. В странном поединке он уже в 5 раунде техническим нокаутом победил француза Дуду Нгумбу. Тот не смог продолжить бой из-за травмы ноги.

Гвоздик – Нгумбу видео боя

Последний бой

Длительное время Гвоздик занимался поиском достойного соперника. Опыт встречи с Нгумбу разочаровал украинца и тот хотел более серьезного вызова.

Менеджерам украинца удалось договориться о бое с чемпионом по версии IBF Артуром Бетербиевым.

На бумаге Гвоздик выглядел андердогом, ведь Бетербиева называют едва ли не сильнейшим боксером полутяжелого веса.

Интерес к поединку подогревала не только политическая составляющая встречи украинца и россиянина, но и поражение Гвоздика Артуру еще на уровне любителей.



Гвоздик – Бетербиев / Фото getty images

Поединок, который состоялся 18 октября 2019 года, складывался хорошо для украинца. Гвоздик контролировал встречу и побеждал по очкам.

После экватора поединка все заметнее становилась усталость Александра. Он заметно замедлился, что было на руку Бетербиеву.

До этого Артур, который в мире бокса известен своим мощным ударом, выиграл все поединки нокаутом.

Таким образом, замедление Гвоздика позволяло россиянину рассчитывать на нокаут. На 10-й раунд Гвоздик выходил со сбитым дыханием.

Бетербиев трижды отправил украинца на настил ринга. Хотя Гвоздик героически поднимался, рефери решил остановить бой.

Таким образом, Гвоздик потерпел единственное поражение в профессиональном боксе.

Гвоздик – Бетербиев видео 10 раунда

Эксперты возлагают вину на тренера Гвоздика Тедди Атласа, который не смог как следует подготовить украинца к поединку.

Политические взгляды

Летом 2019 года Гвоздик принял участие в предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами.

Александр Усик и Гвоздик приняли участие в предвыборной агитации, поддержав кандидата от партии "Слуга народа" Вадима Воскобойникова.

Также Гвоздик считает Геннадия Кернеса лучшим мэром Харькова. По мнению боксера, Кернеса любят в Харькове и городской голова хорошо выполняет свою работу.

Кстати Если кому-то кажется, что мы незаслуженно награждены – идите на ринг и зарабатывайте, – Гвоздик

Боксер серьезно оскандалился, когда прокомментировал войну России против Украины. По его мнению, война – это средство наживы и бизнес.

По его словам, войну устроили компании, производящие технику и зарабатывающие на ней.

Гвоздик убеждал, что тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко нужна была "дымовая завеса, чтобы грабить Украину".

Также, по мнению Гвоздика, в конфликте виновато руководство Украины и России.