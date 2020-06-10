Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит перенести очередную операцию. Управлять процедурой будет известен в Европе кардиохирург, профессор Филипп Менаше.

Об этом сообщает GrandPX со ссылкой на итальянский источник Contro Copertina.

Смотрите также Машина с характером Шумахер приобрел себе "Ниву" – фото

Филипп Менаше, который уже лечил легенду "Формулы-1" в 2019 году, заявил, что целью операции является восстановление нервной системы Шумахера.

Также приводится мнение нейрохирурга Никола Аккьяри, который утверждает, что бывший пилот Ferrari и Mercedes страдает от атрофии мышц и остеопороза.

"За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это (лечение) принесет", – сказал он.

Что известно о травме Михаэля Шумахера