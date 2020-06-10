Спасение Михаэля Шумахера: автогонщику сделают еще одну операцию
Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит перенести очередную операцию. Управлять процедурой будет известен в Европе кардиохирург, профессор Филипп Менаше.
Об этом сообщает GrandPX со ссылкой на итальянский источник Contro Copertina.
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Филипп Менаше, который уже лечил легенду "Формулы-1" в 2019 году, заявил, что целью операции является восстановление нервной системы Шумахера.
Также приводится мнение нейрохирурга Никола Аккьяри, который утверждает, что бывший пилот Ferrari и Mercedes страдает от атрофии мышц и остеопороза.
"За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это (лечение) принесет", – сказал он.
Что известно о травме Михаэля Шумахера
- В декабря 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому.
- Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.
- Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, только уточняя, что не стоит ждать быстрого выздоровления. Жена гонщика Коринна Шумахер взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы – с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилотов заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.