Украинский боксер тяжелой весовой категории Сергей Радченко (7-6, 2 KO) проведет бой против польского боксера Матеуша Мастернака. Поединок с участием украинца будет главным на вечере бокса Suzuki Boxing Night II.

Бой будет 8-раундовым и пройдет 26 июня в польском городе Кельце. Об этом сообщает польское издание PZB.

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Последний бой Сергея Радченко

В польском городе Ломжа местная звезда Артур Шпилька (24-4, 16 КО) спорно победил решением большинства судей Сергея Радченко.

Бой прошел в тяжелом весе (до 90,7 кг), хотя все свои значимые поединки поляк проводил в супертяжах. Шпилька активно начал встречу, но в третьем раунде удивил всех, упав в нокдаун после правого хука. Поляку только удалось прийти в себя, как в пятом раунде он снова побывал на канвасе после серии ударов украинца.

Во второй половине поединка Шпилька выровнял ход боя, а в заключительном 10-м раунде заставил украинца перейти в режим спасения в клинче.

Судьи отдали победу Шпильке: 95:93, 95:93, 94:94. Такое решение рефери довольно спорное, если учесть, что Шпилька дважды был в нокдауне.