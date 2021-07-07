Первый финалист Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу 6 июля определился первый финалист. В финал Евро-2020 пробилась сборная Италии.

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В 1/2 финала Италия встречалась с Испанией. После перерыва счет в игре открыл Федерико Кьеза. Испания спаслась от поражения в концовке благодаря голу Альваро Мораты.

Команды не смогли определить сильнейшего по итогам основного и дополнительного времени. Италия одержала победу в серии пенальти. Решающий одиннадцатиметровый удар не забил все тот же Мората.

Победа Бех-Романчук

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук получила первую большую победу в сезоне. Украинка оказалась лучшей на международных соревнованиях World Athletics Continental Tour Gold в венгерском Секешфехерваре.

Бех-Романчук уже в первой попытке захватила лидерство – 6.68 метра. Во всех последующих попытках украинка прыгала за 6.70 метра.

Лучшую попытку украинка продемонстрировала в третьем прыжке – 6.79 метра.

Марина повторила лучший результат сезона. Первое место в Венгрии стало дебютной победой для Бех-Романчук на международных соревнованиях в 2021 году.

Результаты прыжков в длину

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.79 м

2. Эбигейл Ирозуру (Великобритания) – 6.64 м

3. Анастасия Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.60 м

Украина не сыграет в Москве

Сборной Украины запретили ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу. Украинская сборная прошла квалификацию на чемпионат мира, став одной из четырех команд из Европы, которая пробилась на турнир.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили команде участвовать в чемпионате мира-2021.

К слову Если бы Украина на Евро-2020 должна была играть в Петербурге, что бы мы делали, – Левченко

Причина в том, что чемпионат мира пройдет в Москве. Украину в Москве заменит команда Швейцарии.

Россия примет матчи мирового первенства 21 – 29 августа. Участие в чемпионате мира примут 16 команд. Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июня в Цюрихе (Швейцария).

Поединок Выхриста перед боем Фьюри

Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист получил шанс заявить о себе в США. Выхрист сразится в боксерском шоу, главным событием которого будет встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

На ринге Выхрист встретится с американцем Майком Маршаллом. Американец выиграл 5 боев (4 нокаутом). В его пассиве одно поражение и ничья.

Информацию о бое Выхриста в США подтвердил менеджер украинца Андрей Котельник.

Бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). На данный момент промоутерская компания Top Rank, которая организует шоу, не объявляла кард.