Украина не сыграет на чемпионате мира

Левченко решил провести параллели между чемпионатом мира в Москве и Евро-2020 в Санкт-Петербурге. На Евро-2020 существовал теоретический шанс, что сборной Украины предстоит сыграть в российском Санкт-Петербурге.

К слову Не могу понять, почему в спорт притягивают политику, – Ващук о запрете Украины ехать в Москву

В связи с запретом поездки сборной Украины по пляжному футболу в Москву, у меня вопрос: если бы, теоретически, сборная Украины в рамках ЧЕ-2020 должна была играть в Петербурге, что бы мы делали? Это серьезный вопрос,

– написал Левченко.

Почему Украина не сыграет в Москве