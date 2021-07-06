Украина не сыграет на чемпионате мира
Левченко решил провести параллели между чемпионатом мира в Москве и Евро-2020 в Санкт-Петербурге. На Евро-2020 существовал теоретический шанс, что сборной Украины предстоит сыграть в российском Санкт-Петербурге.
К слову Не могу понять, почему в спорт притягивают политику, – Ващук о запрете Украины ехать в Москву
В связи с запретом поездки сборной Украины по пляжному футболу в Москву, у меня вопрос: если бы, теоретически, сборная Украины в рамках ЧЕ-2020 должна была играть в Петербурге, что бы мы делали? Это серьезный вопрос,
– написал Левченко.
Почему Украина не сыграет в Москве
- Украинская сборная прошла квалификацию на чемпионат мира. Наша команда и стала одной из четырех сборных из Европы, которая пробилась на турнир.
- Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили команде участвовать в чемпионате мира-2021.
- Причина в том, что чемпионат мира пройдет в Москве. По предварительной информации, Украинув Москве заменит команда Швейцарии.
- Россия примет матчи мирового первенства 21 – 29 августа. Участие в чемпионате мира примут 16 команд.
- Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июня в Цюрихе (Швейцария).