Сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, которая стала пятой командой по итогам отбора.

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"ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не участвовать в чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в России 2021, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021", – говорится в сообщении.

К слову. Сборная Украины побеждала Швейцарию (6:5) в 1/4 финала европейского отборочного турнира именно на этот чемпионат мира.

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