Марина повторила лучший результат
Бех-Романчук уже в первой попытке захватила лидерство – 6.68 метра. Во всех последующих попытках украинка прыгала за 6.70 метра.
К слову Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги
Лучшую попытку украинка продемонстрировала в третьем прыжке – 6.79 метра.
Марина повторила лучший результат сезона. Первое место в Венгрии стало дебютной победой для Бех-Романчук на международных соревнованиях в году.
Результаты прыжков в длину
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.79 м
2. Эбигейл Ирозуру (Великобритания) – 6.64 м
3. Анастасия Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.60 м
Как Бех-Романчук выступает в 2021 году
- Для украинки это уже 6 награда в 2021 году. Марина начала год, получив "серебро" на турнире ISTAF Indoor 2021 в немецком Берлине.
- В начале марта Бех-Романчук удалось стать чемпионкой Европы. После этого Марина получила "бронзу" в Словакии.
- На этапе Бриллиантовой лиги в Италии украинке удалось завоевать также "бронзу". Также "бронзу" Марина получила на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.