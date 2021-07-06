Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021.

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Причина в том, что чемпионат мира будет проходить в Москве.

Сборная Украины не едет на чемпионат мира

Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии.

Наша команда стала одной из четырех сборных от Европы, которые получили право сыграть на чемпионате мира.

Команде были обещаны призовые за выход на чемпионат мира. В частности, вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций – получить путевку на чемпионат мира в России.

В чемпионате мира примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).

Мундиаль пройдет с 21 по 29 августа в Москве.