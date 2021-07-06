Англия – Дания: главное

Что: 1/2 финала Евро-2020

Где: стадион "Уэмбли", Лондон (Англия)

Когда: Вторник, 6 июля, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo

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Путь в полуфинал

Сборная Англии уверенно прошла квалификацию на Евро-2020. В отборе подопечные Гарета Саутгейта выиграли 7 матчей и проиграли только Чехии. Кроме Чехии, англичане опередили Косово, Болгарию и Черногорию.

На групповом этапе Евро-2020 Англия демонстрирует прагматичный футбол. "Три льва" не пропустили ни одного гола на Евро-2020. В группе англичане минимально победили Хорватию и Чехию и расписали ничью с Шотландией.

В плей-офф Англия несколько раззабивалась. В 1/8 финала подопечные Саутгейта одолели Германию (2:0), после чего катком прошлись по сборной Украины – 4:0.

Украина – Англия видеообзор

Дания менее уверенно преодолела отборочный этап. Датская сборная заняла второе место в своей группе, уступив Швейцарии. Вместе с тем скандинавы опередили Ирландию, Грузию и Гибралтар.

На Евро-2020 сборная Дании ехала как сильная команда среди сборных среднего класса. И уже в первой игре против Финляндии на групповом этапе в планы Дании вмешался страшный инцидент с Кристианом Эриксеном.

К счастью, благодаря врачам Эриксен выжил после остановки сердца. Матч продолжили в тот же вечер и финны победили эмоционально выжатых датчан (1:0). В следующем туре команда Каспера Хьюлманда дала бой Бельгии, но потерпела поражение (2:1).

В последнем туре Дании нужно было разгромить Россию, чтобы выйти из группы. Датская сборная справилась с этим отлично – 4:1.

В первом матче плей-офф Дания уверенно разгромила Уэльс (4:0), после чего на классе переиграла Чехию (2:1).

Чехия – Дания видеообзор

Очные встречи

Англия в третий раз вышла в полуфинал чемпионата Европы. Предыдущий был на Евро-1996, когда "Три льва" на "Уэмбли" уступили Германии по пенальти.

Дания в последний раз играла в полуфинале в 1992 году. Она прошла Нидерланды по пенальти и в итоге стала чемпионом.

Англия может стать 13 сборной, которая сыграет в финале Евро. Последними на сегодня дебютантами финала были Греция и Португалия в 2004 году.

Соперники провели 21 официальную встречу. Датчане выиграли лишь четыре игры против 12 побед в Англии. Вместе с тем последний матч остался за скандинавами. 14 октября 2020 года они обыграли англичан на "Уэмбли" со счетом 1:0 в Лиге наций УЕФА.

Сборная Англии не пропускает на "Уэмбли" уже 932 минуты, забив за это время 31 мяч. Дания в девятый раз вышла на чемпионат Европы, но только второй раз за четыре последних попытки.

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