Рекорды Магучих и Рыжиковой

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме украинские легкоатлетки показали довольно хороший результат

Возвращение сборной Украины с Евро-2020

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев после участия в Евро-2020. В аэропорту "Борисполь" их встречали сотни болельщиков. Футболисты вместе с болельщиками исполнили гимн Украины.

Со сцены к собравшимся обратился только главный тренер команды Андрей Шевченко. Он поблагодарил болельщиков за поддержку. Еще перед тем благодарность болельщикам выразил и Александр Зинченко.

Сборная Украины за выступления на Евро-2020 заработала 16 миллионов евро.

Стоящее Сборная Украины на Евро-2020 в цифрах: голы, игроки, призовые и расстояния

Очередная победа Ферстаппена

Макс Ферстаппен становится все ближе к своему первому титулу чемпиона Формулы-1. На этот раз пилот Red Bull победил на гран-при Австрии. Гонка состоялась на том же автодроме, что и за неделю до этого гран-при Штирии, где тоже победил Ферстаппен.

Вторым финишировал Валттери Боттас из Mercedes. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон – лишь четвертый. Опередил семикратного чемпиона мира Ландо Норрис из Mclaren. Именно его и признали пилотом дня болельщики.

Хотя Норрис получил 5-секундный штраф за "выдавливание" с трассы Серхио Переса. А впоследствии и сам Перес дважды получил 5-секундные штрафы.

Всего стюарды рассматривают поведение 11 пилотов из 19, которые финишировали.