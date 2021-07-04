Бех-Романчук снова на пьедестале почета
Бех-Романчук квалифицировалась в финал с четвертого места. В финале лучшей попыткой Марина оказалась третья – 6 метров и 79 сантиметров.
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Этот результат позволил Марине добыть третью строчку.
От серебряной медали, которую завоевала сербка Ивана Шпанович, Бех-Романчук отделили всего 4 сантиметра. Сербка продемонстрировала свой лучший результат в последней попытке.
Победу же одержала немка Малайка Михамбо, которая продемонстрировала результат 7.02 метра.
Результаты прыжков в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,02 м
2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,85 м
3. Марин Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м
Мощный год для Бех-Романчук
- Для Бех-Романчук это уже 5 награда в 2021 году. Марина начала год, получив "серебро" на турнире ISTAF Indoor 2021 в немецком Берлине.
- В начале марта Бех-Романчук удалось стать чемпионкой Европы. После этого Марина получила "бронзу" в Словакии.
- На этапе Бриллиантовой лиги в Италии украинке удалось завоевать также "бронзу".