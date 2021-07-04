Болельщикам пришлось довольно долго ждать, пока игроки пройдут все необходимые процедуры в аэропорту.

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Когда же игроки с тренерами вышли к болельщикам, то со сцены ко всем обратился главный наставник команды Андрей Шевченко.

"Я благодарю вас за такую поддержку. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на Игры. Мы благодарим всех, кто приехал поддержать команду. Всем тем, кто болел в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, желание, за тот футбол, который они показали. Слава Украине!", – произнес Шевченко со сцены.

Стоит добавить, что болельщики встретили Андрея Шевченко возгласами "Шева!", а в конце его выступления после слов "Слава Украине!" отвечали ему хором "Героям слава!".