Зинченко: Спасибо, Украина!
Лидер "сине-желтых" Александр Зинченко перед возвращением в Украину обратился к фанатам. Футболист Манчестер Сити поблагодарил за поддержку на Евро-2020.
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Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам по силам все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!,
– написал Зинченко в инстаграме.
Украина вылетела с Евро-2020
- Сборная Украины с третьей попытки вышла в плей-офф чемпионатов Европы. На Евро в 2012 и 2016 годах украинцы не смогли выйти из группы.
- В 2021 году Украина впервые вышла в плей-офф Евро-2020 и даже дошла до 1/4 финала. На групповом этапе наши футболисты проиграли Нидерландам и Австрии, но одолели Северную Македонию.
- В 1/8 финала "сине-желтые" выбили Швецию. Четвертьфинальный поединок против Англии состоялся 3 июля. Украина разгромно проиграла 4:0 и покинула Евро.