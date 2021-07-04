Зинченко: Спасибо, Украина!

Лидер "сине-желтых" Александр Зинченко перед возвращением в Украину обратился к фанатам. Футболист Манчестер Сити поблагодарил за поддержку на Евро-2020.

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Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам по силам все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!,

– написал Зинченко в инстаграме.

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