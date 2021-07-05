Рекорди Магучіх та Рижикової

На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі українські легкоатлетки показали доволі хороший результат

Повернення збірної України з Євро-2020

Збірна України з футболу повернулася до Києва після участі в Євро-2020. В аеропорті "Бориспіль" їх зустрічали сотні вболівальників. Футболісти разом з вболівальниками виконали гімн України.

Зі сцени до присутніх звернувся лише головний тренер команди Андрій Шевченко. Він подякував вболівальникам за підтримку. Ще перед тим подяку вболівальникам висловив і Олександр Зінченко.

Збірна України за виступи на Євро-2020 заробила 16 мільйонів євро.

Варте уваги Збірна України на Євро-2020 в цифрах: голи, гравці, призові та відстані

Чергова перемога Ферстаппена

Макс Ферстаппен стає все ближче до свого першого титулу чемпіона Формули-1. Цього разу пілот Red Bull переміг на гран-прі Австрії. Гонка відбулася на тому ж автодромі, що і за тиждень до цього гран-прі Штирії, де теж переміг Ферстаппен.

Другим фінішував Валттері Боттас з Mercedes. Його партнер по команді Льюїс Хемілтон – лише четвертий. Випередив семикратного чемпіона світу Ландо Норріс з Mclaren. Саме його і визнали пілотом дня вболівальники.

Хоча Норріс отримав 5-секундний штраф за "видавлення" з траси Серхіо Переса. А згодом і сам Перес двічі отримав 5-секундні штрафи.

Загалом стюарди розглядають поведінку 11 пілотів з 19, які фінішували.