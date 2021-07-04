Результаты гран-при Австрии (зачетная зона)

1. Макс Ферстаппен

2. Валттери Боттас

3. Ландо Норрис

4. Льюис Хэмилтон

5. Карлос Сайнс

6. Серхио Перес

7. Даниэль Риккардо

8. Шарль Леклер

9. Пьер Гасли

10. Фернадо Алонсо

К слову Ферстаппен без проблем победил на гран-при Штирии, Mercedes попали на подиум

Уверенная победа Ферстаппена

Уже на первом круге гонка завершилась для Эстебана Окона, Alpine которого пострадал от контакта с другим болидом. За первый круг две позиции отыграли Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Даниэль Риккардо. Аж 4 ступеньки потерял Расселл.

Сразу после аварии Окона на трассе появился автомобиль безопасности. На 4 круге состоялся рестарт гонки. Перес дважды атаковал Норриса, который вытолкнул его на гравий. Перес опустился на 10 место.

Интересная борьба развернулась с 5 по 9 место. В пределах двух секунд оказались Феттель, Стролл, Риккардо, Леклер, Перес и Сайнс. На 17 круге Риккардо удачно атаковал Феттеля и вышел на 5 место! Себастьян заехал в боксы.

Впереди пелотона Ферстаппен едва ли не каждый круг ставил лучшее время. В то же время Хэмилтон никак не мог пройти Норриса. На 20 круге Льюис все-таки опередил Ландо, когда тот узнал, что получил 5 секунд штрафа за маневр против Переса во время рестарта!

Также 5 секунд штрафа получил Юки Цунода. Японец получил наказание за ошибку на пит-лейн. Впоследствии Цуноду наказали 5 секундами за аналогичное нарушение.

После того как Норрис отбыл штраф во время пит-стопа, британец опустился на 4 место, пропустив Mercedes Боттаса. До 33 круга все лидеры побывали в боксах. В лидерах гонки остался Ферстаппен, который опережал Хэмилтона и Боттаса на 12 и 18 секунд соответственно.

До 40 круга снова вместе ехали Риккардо, Перес и Леклер. На этот раз им компанию составил Гасли, сдерживая трех пилотов.

Грязный Перес

На 41 круге Перес, пострадавший на старте гонки от Норриса, аналогично выбил на гравий Леклера. В Ferrari сразу побежали жаловаться на "Чеко" в надежде добиться штрафа и достигли своего – 5 секунд для Переса.

Гасли до 47 круга сдерживал Риккардо, Переса и Леклера, после чего заехал в боксы. На этом же круге Леклер снова попытался обогнать Переса, который его вытолкнул на гравий. Мексиканец из Red Bull получил еще 5 секунд штрафа.

Впереди проблемы с болидом возникли у Хэмилтона. Сперва Боттас стал щитом для партнера по Mercedes, ведь позади ехал безудержный Норрис. Но на 51 круге Валттери разрешили вести борьбу с партнером.

Только на 49 круге впервые и в последний раз в гонке в боксах побывал Карлос Сайнс из Ferrari и выехал на 9 месте. Карлос сразу опередил Цуноду. На 52 круге Боттас легко прошел Хэмилтона.

После того как Перес узнал о штрафе, Серхио сразу прошел Риккардо и вышел на 5 место. Впереди пелотона Норрис легко объехал Хэмилтона в борьбе за 3 место и начал догонять Боттаса. Зато Льюис заехал в боксы за новой резиной, а Ферстаппен легко лидировал.

Леклер и Риккардо вели борьбу за потенциальное 5 место. Шарлю не удавалось пройти австралийца, поэтому он пропустил Сайнса, чтобы тот опередил Риккардо.

В борьбе за 10 место Фернандо Алонсо опередил Рассела и помешал Джорджу принести первый бал команде Williams.

На 71 круге, который был последним в гонке, Сайнс опередил Риккардо. Перес сумел увеличить отрыв над Риккардо и Леклером и из-за штрафа потерял только одну позицию.

Гонку уверенно выиграл Макс Ферстаппен.