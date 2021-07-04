Украинская ассоциация футбола пригласила всех желающих на крышу паркинга терминала D в аэропорту Борисполя. Туда можно попасть с эстакады третьего этажа.

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Журналисты и болельщики имеют возможность первыми вживую встретить футболистов и тренерский штаб в аэропорту. В то же время на ютубе 24 канала можно посмотреть онлайн-трансляцию.

Встречаем сборную Украины по футболу: смотрите онлайн-трансляцию

Коротко об игре футбольной сборной на Евро-2020