Футболист "Динамо" Денис Гармаш, скорее всего, покинет киевский клуб. Полузащитнику будут искать новый клуб на сезон 2020/2021.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о будущем Дениса Гармаша и Жерсона Родригеса. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Кстати: Суркис рассказал, купит ли у "Динамо" иностранного защитника

Гармаш после возвращения из аренды в турецком "Ризеспоре" не выходил в матчах "Динамо" и не попал в заявку киевлян на сезон.

Гармашу будут искать новый клуб

Суркис заявил, что Гармаш в новом сезоне перейдет в другой клуб. Пока конкретных деталей Суркис не знает.

Почему не вернулся Денис Гармаш – это вопрос к главному тренеру. Если он будет видеть, что он должен будет быть заявлен, то он будет заявлен. Но я думаю, что мы ему найдем какой-то клуб. Или он сам найдет. И будет играть в другом клубе: либо за границей, либо в Украине. Пока мне сложно говорить,

– сказал Суркис.

Контракт 30-летнего Гармаша с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Что касается Жерсона Родригеса, то, по словам Суркиса, он будет играть, если будет показывать такую же игру, как в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера".