Гармаш покине "Динамо"
Футболіст "Динамо" Денис Гармаш, швидше за все, покине київський клуб. Півзахиснику шукатимуть новий клуб на сезон 2020/2021.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про майбутнє Дениса Гармаша та Жерсона Родрігеса. Про це повідомляє "Футбол NEWS".
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Гармаш після повернення з оренди в турецькому "Різеспорі" не виходив у матчах "Динамо" та не потрапив у заявку киян на сезон.
Гармашу шукатимуть новий клуб
Суркіс заявив, що Гармаш у новому сезоні перейде в інший клуб. Поки конкретних деталей Суркіс не знає.
Чому не повернувся Денис Гармаш – це питання до головного тренера. Якщо він буде бачити, що він повинен буде бути заявлений, то він буде заявлений. Але я думаю, що ми йому знайдемо якийсь клуб. Або він сам знайде. І буде грати в іншому клубі: або за кордоном, або в Україні. Поки мені складно говорити,
– сказав Суркіс.
Контракт 30-річного Гармаша розрахований з "Динамо" до 30 червня 2022 року.
Щодо Жерсона Родрігеса, то, за словами Суркіса, він буде грати, якщо показуватиме таку ж гру, як у матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря".
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