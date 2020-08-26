Киевское "Динамо" не планирует покупать бразильского защитника "Галатасарая" Маркао. Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отсутствии интереса к Маркао.

Игорь Суркис назвал слухами информацию о покупке защитника "Галатасарая" Маркао. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

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"Динамо" не обращало внимание на Маркао

По словам Суркиса, "Динамо" никогда не было заинтересовано в услугах бразильца. По его словам, решение о покупке защитника будет принято, когда восстановятся основные игроки.

Информация о Маркао – слухи. Мы вообще никогда не обращали на него внимания. У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться в строй все больные. Потом уже будем решать вопросы по игрокам",

– приводит слова Суркиса "ТаТоТаке".

Ранее была информация, что "Динамо" договорилось с "Галатасараем" о трансфере Маркао. Сообщалось, что все формальности по трансферу решены, а футболист в ближайшее время прилетит в Украину.