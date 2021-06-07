Нынешнее чемпионство канадцев удивило любителей хоккея и даже специалистов не меньше.

Напомним Канада – чемпион мира по хоккею 2021

Поразительное перерождение

Тренер Жарар Галлан, который в 2018-м сенсационно вывел Вегас Голден Найтс в первом же сезоне в НХЛ в финал Кубка Стэнли, собрал канадскую сборную наспех. До отлета в Ригу команда, составленная в основном из представителей третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ и даже двух представителей университетских команд, успела провести только две тренировки. А уже в Латвии "Кленовые листья" проиграли три стартовых поединка подряд. Такое с ними случилось впервые за всю историю выступлений на чемпионатах мира. Групповой турнир Канада завершила с десятью очками в активе и вполне могла вылететь, если бы сборные Германии и Латвии в заключительном туре завершили основное время очного поединка вничью и вышли в плей-офф вместе, команду Галлана соответственно отцепив. К счастью канадцев, оппоненты сыграли честно – Германия победила 2:1, вышла в плей-офф сама и вывела туда Канаду.

А уже в поединках на вылет Канада выглядела безупречно. В ¼ "Кленовые листья" сенсационно переиграли команду Российского олимпийского комитета, осрамив в частности двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, который накануне сказал: "У Канады хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже волноваться".



Канадцы поставили на место команду, которая не может выступать под собственным знаменем / Фото IIHF

Следующий канадский скальп – сборная США, команда, которая до этого выиграла на чемпионате шесть матчей подряд и демонстрировала очень убедительный хоккей. Однако в полуфинале американцы справиться с соседями не смогли.

Таким образом, в Риге состоялось повторение финала предыдущего чемпионата мира, в котором "Кленовые листья" со значительно более звездными хоккеистами в составе уступили 1:3 Финляндии. Если тогда победа "Суоми" стала настоящей сенсацией, то сейчас второй подряд выход команды Юкки Ялонена в финал выглядел вполне закономерным даже при условии, что состав финнов был еще менее звездным, чем в 2019-м. По качеству и стабильности игры сборная Финляндии на нынешнем мировом первенстве выглядела убедительно. Пока не сошлась с канадцами...

Лишение права на профессию

Сборная Украины выпала из элиты мирового хоккея по итогам чемпионата мира-2007 и на протяжении следующих четырех лет еще пыталась вернуться в топ-дивизион. Однако эти намерения обернулись громкой оплеухой в виде следующего понижения в классе по итогам домашнего чемпионата мира-2011. Представители золотого поколения, благодаря которым Украина девять лет держалась в мировой элите и единственный раз в истории пробилась на Олимпиаду, неумолимо старели. Замены лидерам, учитывая бедовое состояние детско-юношеских хоккейных школ и банальное отсутствие льда в большинстве регионов Украины, не было.

Не слишком повлияло на общее положение вещей появление в украинском хоккее такой амбициозной личности как Борис Колесников. Точнее, хорошо благодаря своему владельцу чувствовал себя только донецкий клуб "Донбасс". В 2013-м команда впервые в истории украинского хоккея выиграла Континентальный кубок и неплохо чувствовала себя в российской Континентальной хоккейной лиге. Будучи заместителем премьера, Колесников добился перенаправления денежных потоков, которые выделялись на хоккей государством, из столицы на родной донецкий регион. Планы господина Колесникова были амбициозными: он строил в Донецке современную ледовую арену, а параллельно натурализировал под интересы национальной сборной российских легионеров.

Впрочем, расчеты Колесникова перечеркнула российская агрессия весной 2014-го. Клуб "Донбасс" вынужден был уехать из родного города, а отреставрированная для выступлений команды арена "Дружба" в начале военной агрессии была разграблена и подожжена. Как следствие, Колесников вынужден был отказаться от участия в КХЛ и с 2016 года сосредоточился на создании Украинской хоккейной лиги.

Став конечным бенефициаром организации, Борис Викторович решил ввести в УХЛ странное ограничение – возрастной ценз для игроков. В лиге могли выступать только хоккеисты не старше 26-ти лет. Колесников мотивировал такое решение желанием дать игровую практику молодым хоккеистам. На самом деле такой шаг выглядел как прямое нарушение прав человека и лишение его права на профессию. И то при условии, что специфика игры в хоккей позволяет раскрываться в этой игре прежде всего людям, которые достигли 30-летнего возраста. В одно мгновение ненужными и выброшенными на улицу оказались десятки украинских хоккеистов. Самые талантливые или сообразительные устраивались в зарубежных клубах, а другие вынуждены были завершать карьеру, удовлетворяя хоккейные аппетиты выступлениями в любительских лигах. Зато при отсутствии достаточного количества молодых украинских хоккеистов составы команд помолодевшей УХЛ наполняли легионеры, в основном из одной страны – РФ.

В конце получилось, что такая амбициозность отдельно взятого руководителя, который собирался в тот период, пока нет возможности выступать в крупных турнирах, наиграть молодежь своего клуба, стоила украинскому хоккею потери нескольких поколений игроков. Некоторые из них даже изменили гражданство. Скажем, Евгений Емельяненко, Антон Буточнов, Денис Заблудовский и Виталий Кириченко в 2019-м помогли сборной Румынии обыграть родную Украину в третьем по силам дивизионе 1В и повыситься в классе. В этом году к этой четверке добавился еще и нападающий Евгений Лиманский. Зато украинцы с трудом сохранили прописку в эшелоне, где выступают команды, которых когда-то наша команда побеждала чуть ли не с двузначными счетами.



Реалии таковы, что украинец Евгений Емельяненко побеждает Украину в свитере румынской сборной / Фото IIHF

Последние полтора года сборная Украины вообще не собиралась, поскольку большинство международных соревнований были отменены из-за пандемии коронавируса. Впервые после длительной паузы наша национальная сборная собралась только в этом году в мае – чтобы выступить на турнире в словенской Любляне. Новый главный тренер Вадим Шахрайчук рассчитывал проверить имеющийся кадровый потенциал и разобраться, на кого можно рассчитывать в официальных матчах.

Однако планы тренера перечеркнули игрища того же Колесникова. 11 игроков клуба "Донбасс", а также "Краматорска" и "Мариуполя", к финансированию которых причастных Борис Викторович, в сборную не прибыли, в основном ссылаясь на проблемы со здоровьем. Правда, ни один из игроков в сборную не приехал, известив о диагнозе на расстоянии.

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Сейчас Федерация хоккея наказала одного из таких отказников – нападающего "Донбасса" Никиту Буценко. Среди семи хоккеистов, которые входят в штатную сборную Украины и получают ежемесячную зарплату от министерства молодежи и спорта, он был единственным, кто вызов в национальную команду проигнорировал. ФХУ по итогам прогула рекомендует Минмолодежспорта исключить Буценко из списка штатных сборников и тем самым лишить его ежемесячного оклада в пределах 12 тысяч гривен.

"Соколы"

Дмитрий Кубрицкий и Михаил Симчук, 18-летние вратарь и нападающий киевского "Сокола", ребята, которые стали открытиями прошлого чемпионата Украины, были в числе тех, кто в рядах национальной сборной в Словению ездил. Оба юных киевлян проявили себя в Любляне весьма неплохо – Кубрицкий провел хороший поединок против французов, а Симчук в стартовой для себя игре в свитере национальной команды против румын отметился голом. Вчера эти хоккеисты, их 17-летний партнер по "Соколу" Даниил Коржилецкий и тренер киевской команды, ассистент Шахрайчука в сборной Константин Симчук смотрели финал чемпионата мира в компании болельщиков в культовом среди столичных фанатов пабе "Угловой".



Константин Симчук с воспитанниками с "Сокола" / Фото автора

Перед матчем игроки говорят, что будут болеть в финале за Финляндию. Тренер симпатий не проявляет, но добавляет, что финны ему тоже очень импонируют. "Потому что играют сами и дают играть сопернику", – объясняет Симчук-старший. При этом Константин, который в статусе вратаря нашей национальной команды выступал на шести чемпионатах мира в топ-дивизионе, а всего за сборную в период 1996-2011 годов провел 67 матчей, вспомнил, как играли против "Суоми" украинцы. Сходимся во мнении, что против этого соперника нашей сборной всегда было труднее всего. Именно против финнов Украина в мае 1999 года провела премьерный поединок в топ-дивизионе чемпионата мира. Тогда наша команда благодаря эффектному дальнему броску защитника Сергея Климентьева даже открыла счет в матче, но в дальнейшем соперники забросили Александру Вьюхину три шайбы.

"Мне вспоминается тот матч, в котором финны победили Украину в 2003 году 9:0. Тогда, кажется, не вы играли, а Игорь Карпенко?", – обращаюсь к Симчуку. "Нет, я играл, – отвечает Константин. – Совсем разобранный тогда приехал, в плохом состоянии. Попал под тот финский каток". На самом деле в той игре Карпенко заменил Симчука в середине матча, при счете 0:7. Украина тогда только чудом избежала поражения с двузначным счетом – на заключительных секундах Саку Койву вышел "один в ноль" и попал в перекладину.



Дмитрий Кубрицкий тоже оставил автограф для "Кори" / Фото автора

Воспоминания прервал, точнее, перевел в другое русло "Коря", один из самых авторитетных киевских фанатов. Он попросил Константина Симчука подписать два билета на матчи "Сокола" в чемпионате России в 1996 году. "А я тогда играл? – переспрашивает вратарь. – Точно, играл, помню, как Pepsi был у нас среди спонсоров. В Америку я уехал в 1997-м". Подсказкой стал логотип знаменитого бренда на обратной стороне билетов.

Развязка чемпионата мира

Между тем, когда финны в начале третьего периода забросили вторую шайбу и повели в финальном матче с канадцами 2:1, собравшиеся начали говорить о "Суоми" как о будущих чемпионах. А Константин Симчук обратил внимание сына Михаила на то, каким броском отметился финский защитник Петтери Линдбом: "Видишь, Миша, куда он ударил? Туда, куда ты постоянно Диме Кубрицкому на тренировках забиваешь. А Славику забить не удается". Славик – Ярослав Сулима, еще один 20-летний воспитанник "Сокола", который сидит рядом с Кубрицким. В прошлом сезоне Ярослав играл крайне мало – всего три матча за белоцерковский "Белый Барс". Летом во время тренировочных сборов тренерский штаб "Сокола" попытается дать парню шанс проявить себя в своих рядах.

Канада отыгралась на 13-й минуте третьего периода, после того, как капитан Адам Энрике реализовал большинство. Для Адама это была шестая шайба на турнире и 11-е набранное очко. В списке бомбардиров он стал четвертым. Его товарищ по звену Эндрю Маджипейн с семью голами и четырьмя ассистами стал среди бомбардиров третьим. А возглавил список самых результативных тот, кто ассистировал сначала Энрике, а затем, на седьмой минуте овертайма, Нику Полу. Речь о форварде "Оттавы Сенаторз" Конноре Брауне, который с 14 результативными передачами и двумя голами опередил американца Конора Гарланда на три очка. По количеству ассистов Браун опередил ближайшего преследователя сразу вдвое.

"Немного удивлен, – говорит сразу после победной шайбы Ника Пола Михаил Симчук. – Абсолютно равная игра, судьбу которой решила простая ошибка". Решающую шайбу канадцы забросили после того, как финны допустили потерю на своей половине и отпустили соперников в быстрый отрыв.

Финские хоккеисты не скрывали эмоций после поражения. Они понимали, что утратили шанс стать чемпионами мира во второй раз подряд. В матче, в котором считались фаворитами они, а не теперь уже 27-кратные чемпионы мира канадцы.

Однако в целом сути дела это поражение не меняет. Финский хоккей сегодня по праву находится на мировой вершине рядом с североамериканским. Об этом свидетельствуют в частности матчи текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Роль финских хоккеистов там весьма знаковая. Достаточно вспомнить только самые заметные события последних десяти дней. Шайба Йеспери Котканиеми в овертайме шестого матча четвертьфинала помогла "Монреалю" сравнять счет в серии с "Торонто", отыграться с 1:3 и сенсационно выбить "Мэйпл Лифс". Гол Микко Рантанена в овертайме оказался решающим и принес "Колорадо" вторую победу над "Вегас Голден Найтс". Себастьян Аго и Теуво Теравайнен совместными усилиями создали голевую возможность для Джордана Стаала, точный бросок которого принес "Каролине" победу во втором матче над "Тампа Бэй".

"Мы должны осознать, что уже семь лет у нас идет война"

Мы же в этом контексте должны вспомнить, что украинцев в Национальной хоккейной лиге нет уже давно. Самый результативный из наших хоккеистов в НХЛ (636 очков) Дмитрий Христич недавно получил от национальной Федерации хоккея назначение – стал директором чемпионата Украины. Чемпионата, легитимность которого еще надо доказать, поскольку лишенная ФХУ официального статуса Украинская хоккейная лига Бориса Колесникова обжаловала это решение в судебном порядке. Зато другой легендарный энхаэловец, президент киевского "Сокола" Алексей Житник, который сыграл в сильнейшей лиге мира рекордное среди воспитанников украинского хоккея количество матчей (1183), тоже на днях возглавил так называемую "Украинскую хоккейную ассоциацию", за которой стоит тот же Колесников и которая заявляет о намерениях взять на себя функции проведения всех общенациональных соревнований по хоккею.

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Единство отсутствует не только среди хоккейных легенд Украины, но и в руководстве "Сокола". Вячеслав Лецкан, который в прошлом сезоне был одним из главных спонсоров команды, заявляет, что выкупил клубный логотип у донецкого олигарха Сергея Таруты, который финансировал столичный клуб с 2007-го и прекратил это делать в 2014-м, после чего "Сокол" на шесть лет исчез с хоккейной карты Украины, точнее, существовал только благодаря возглавляемой Константином Симчуком детско-юношеской школе. Выкупив логотип, господин Лецкан решил диктовать условия игры остальным шести членам наблюдательного совета клуба во главе с уже упоминавшимся олимпийским чемпионом Житником. Зимой спонсор команды, который играл в хоккей исключительно на любительском уровне, часто вмешивался в те функции, которые предстоит выполнять тренерам, а также стал инициатором целого засилья в "Соколе" российских хоккеистов. Зато талантливые украинцы Середницкий, Сушков и Пойманов, которые хорошо проявили себя на старте сезона, были отданы в аренду в "Белый Барс".

Константин Симчук не скрывает, что не разделяет взглядов на развитие клуба Вячеслава Лецкана. В этом его поддерживает Алексей Житник.



Откровенный разговор тренера с фанатами / Фото автора

"Мы отдаем должное Вячеславу Львовичу, – говорит Симчук-старший в разговоре с фанатами. – Если бы не он, в первом же после возрождения сезоне выйти в финал, перед тем обыграв действующих чемпионов "Кременчуг", нам было бы трудно. Однако каждый должен заниматься своей работой. Надеюсь, нам удастся достичь понимания, в частности в вопросе легионеров. Мы понимаем, что без иностранных хоккеистов, в том числе русских, не сможем справиться и в следующем сезоне. Особенно если учесть, что "Сокол" будет выступать в Континентальном кубке. Но не хотим, чтобы количество легионеров было таким, каким стало, начиная с января. Эти перемены не считаю оправданными".

Мнение фанатов высказал уже упоминавшийся "Коря".

"Все мы очень рады, что "Сокол" возродился и искренне радовались его успехам, – говорит мужчина. – Но почему вопрос россиян в команде для нас важен. Известно, что фанаты "Сокола" одновременно являются фанатами футбольного "Динамо". Также все знают, каковы наши отношения с динамовским руководством после назначения на пост главного тренера Мирчи Луческу. При этом люди, которые отстаивают позицию Суркисов, упрекают нас, мол, где девается ваша принципиальность, когда поддерживаете "Сокол" с 13-ю россиянами в составе? Отмечу, что в целом не вижу ничего катастрофического, когда ребята из России приезжают к нам играть в хоккей. Макаревич приезжает с концертами, в этом тоже нет ничего плохого. Мы понимаем, что там есть разные люди. Но мы должны четко осознать, что уже семь лет у нас идет война. Война с Россией. На какой воевали или сейчас воюют ребята из нашего движения. Среди присутствующих тоже такие есть. Наши друзья погибали в этой войне и получали тяжелые ранения. Мы должны осознавать, что за враг и что он от нас не отстанет. Поэтому очень важно, чтобы те люди, которые приезжают выступать за "Сокол", тоже осознавали, что здесь происходит. Мы их поддерживаем ровно до тех пор, пока они с уважением относятся к нашему государству, пока не пишут ничего компрометирующего в соцсетях. Война – это не шутки и очень важно, чтобы все игроки нашего клуба это понимали".

Заметим, что в течение сезона 2020/2021 ни один из российских легионеров "Сокола" никоим злословием в отношении Украины не отметился. По всему видно, что соответствующую работу клуб с игроками ведет. Однако сейчас насущнейшей становится проблема целостности этого клуба. И украинского хоккея в целом.