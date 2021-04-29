С его именем ассоциируют наибольший успех украинского хоккея на уровне национальных сборных за последние десять лет. В середине прошлого десятилетия Георгий Зубко инициировал эксперимент, собрав под руководством тренера Олег Игнатьева самых талантливых ребят 2000 года рождения. Сначала в ту группу входили в основном воспитанники харьковской "Дружбы", а затем к ним присоединились одаренные дети из других регионов. Венцом эксперимента стала победа юношеской сборной Украины до 18 лет на домашнем чемпионате мира-2018 в дивизионе 1В.

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Прошло три года, и некоторые из представителей той команды вышли на ведущие роли в клубах Украинской хоккейной лиги и стали игроками национальной сборной. А господина Зубко в декабре прошлого года избрали президентом Федерации хоккея Украины. Избирательные баталии традиционно для нашей страны тянули за собой скандальный шлейф. Собственно, ситуация в украинском хоккее не утихомирилась до сих пор. На днях финишировал чемпионат Украины, но хоккейное сообщество живет не столько послевкусием финальной серии между "Донбассом" и "Соколом", сколько обсуждает: что будет дальше. Конфликт между ФХУ и Украинской хоккейной лигой, которую за глаза именуют лигой владельца "Донбасса" Бориса Колесникова, перешел в публичную плоскость. Первые последствия может ощутить на себе новый тренерский штаб национальной сборной во главе с Вадимом Шахрайчуком. Ведь существует риск, что на первый после длительной паузы сбор главной команды страны может не приехать девять вызванных в ряды представителей "Донбасса". Кроме того, открытым остается вопрос будущего клубного хоккея в следующем сезоне.

Конфликт с Колесниковым, информационная война, национальная сборная и натурализованные игроки, реанимация украинского хоккея стали главными темами этого интервью. Георгий Зубко рассказал, как собирается в условиях жесткого противодействия возрождать популярную в нашей стране игру, сказал, когда можно ожидать возвращения сборной Украины в элитный дивизион чемпионата мира и насколько серьезным является риск, что со следующего сезона у нас будет две, независимых друг от друга внутренних первенства.

Игнатьев во вермя разговора со мной хотел бежать

– Хоккей – та тема, о которой мне при всей занятости (Зубко – заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию международного аэропорта "Борисполь" – прим. 24 канала) нравится заниматься больше всего, – берет слово президент ФХУ. – Не только теперь, а с тех пор, как мы занимались детьми 2000 года рождения вместе с Олегом Игнатьевым. Спустя годы Олег рассказывал мне, что приехав на мое приглашение в Киев после всего увиденного и пережитого в Харькове, во время разговора со мной хотел бежать. Спасало только то, что было некуда. Мол, увидел молодого, быстрого и, как ему показалось, несерьезного человека. После того, как Олега немало обманули влиятельные люди в возрасте, он не хотел верить в очередную "сказочку". Игнатьев признался, что на тот момент перестал верить людям.

В ту команду я вложил душу. И когда мы дошли до домашнего чемпионата мира-2018 и проиграли за переполненных трибун Дворца спорта стартовый матч японцам, я был раздавлен. Перед тем матчем стоял с Игнатьевым у борта и говорил: "Олег, приближается миг, когда мы должны ответить всем, что делали последние десять лет. Это наш экзамен"... и после того проигрываем 0:1... При переполненных трибунах Дворца спорта, мы не забили ни одного гола, не дальше зала ни одного импульса. После поражения от японцев тоже поднялся в гостиничный номер, упал на пол и не мог подняться. Было ощущение, словно меня избили ногами. Но через какое-то время ко мне зашли ребята. И сказали:"Мы завтра победим". А завтра была Австрия, команда выше по классу, в победу над которой не верили даже самые преданные наши сторонники. Но мы выиграли, потом победили в еще трех матчах и стали первыми.

Молодежная сборная Украины U20 после домашнего чемпионата мира-2019 / Фото Федерации хоккея Украины

Я жил той командой на протяжении очень длительного времени, пытаясь реализовать замыслы, которые пропагандировал в харьковской школе "Дружба-78" ныне, к сожалению, покойный Иван Правилов. И чьим путем пошел Игнатьев. Такие концепции активно используются в США и Канаде. Мы попытались реализовать их у себя. Пожалуй, это были самые яркие десять лет моей жизни. Сначала наша команда под знаменами киевского "Беркута" впервые в истории выиграла юношеский чемпионат Беларуси, а затем мы торжествовали на мировом первенстве U18 в Дивизионе 1В.

– После юношеской сборной Игнатьев возглавил молодежку. Когда же ребята в 2000 году постепенно перебрались во взрослый хоккей, Олег исчез из поля зрения.

– Слышал, что люди говорили, мол, Игнатьев намерен благодаря успехам на детско-юношеском уровне возглавить взрослый клуб. Это не так. У нас с Олегом есть другая мечта – создать в Киеве частную детско-юношескую школу, которую мы обязательно назовем "Дружба". Игнатьев снова имеет желание набрать шестилетних детей. Для того, чтобы история с ребятами 2000 года рождения имела продолжение, должны создать систему, чтобы каждый год проводить правильную селекцию среди желающих заниматься хоккеем во всех крупных городах. Чтобы получить горизонт для планирования на длительное время, нам нужен лед. Собственно, это отдельная, независимая от моей нынешней должности история.

– Речь о строительстве ледовой арены неподалеку от станции метро "Сырецкая"?

– Так.

– А в Харькове "Дружба" будет?

– Это те процессы, которые мы должны выстраивать от общегосударственного до региональных уровней. Главная задача. Которое ставлю перед собой на посту президента Федерации хоккея Украины – мы должны вернуться в элитный дивизион чемпионата мира. При этом мы понимаем, как сложно это сделать. Мы мечтатели, но с практическим складом ума. Поэтому не будем сосредотачиваться исключительно на первой сборной. Это верхушка айсберга. Надо, чтобы полноценно функционировали все составляющие хоккейного хозяйства.

Проанализировав опыт других стран, я вырисовал структуру, которым вижу путь к главной цели. Учтя перед тем собственные возможности и возможности людей, на поддержку которых рассчитываю. Составил дорожную карту и разделил процесс развития хоккея на три основных блока – создание инфраструктуры, единой методики подготовки спортсменов и переподготовка тренерских кадров.

8 – 10 – 12 катков на год

– Вы не первый, кто констатирует, что надо вести работу в этих направлениях. Важная реализация. В частности – строительства катков.

Нам нужно 40 дополнительных ледовых площадок. Самых умных. Нам нужно 25 "дутиков", восемь "дворцов-тысячников" вроде столичного "Авангарда" и два-три зала вместимостью не менее 3000 мест. Мы должны охватить всю страну, каждый областной центр точно и постепенно продвигаться в глубинки. При этом надо сосредоточиться на экономварианте. Примером может служить послевоенное решение жилищной проблемы в СССР. Да, всем хотелось жить во дворцах, а" хрущевки " принято презирать. Но никто не будет отрицать, что благодаря возведению этих простейших домов была решена глобальная проблема расселения людей по всей территории Союза. Так же и в нашем случае. Нам нужны самые дешевые "дутики", чтобы люди в каждом регионе Украины начали играть в хоккей.

Для этого нам как база нужна общенациональная программа. Она уже готова. В ней предусмотрено строительство 36 ледовых площадок. Программа уже передана министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту, и очень надеемся, что она будет утверждена Кабинетом Министров как государственная правительственная программа. Очень надеюсь, что ее примут. Но если этого не произойдет, мы будем искать альтернативные варианты реализации замыслов.

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– Речь о программе вроде той, которая была в 2007 году и не была реализована?

– Да. Но на этот раз должны позаботиться, чтобы эффективность реализации была другой. Программа сейчас нужна, она должна стать столпом создания инфраструктуры. Рассчитываем на протяжении четырех лет строить по 8 – 10 – 12 катков на год. Это реально. Потому что мало того, что "дутики" самые дешевые, они строятся за шесть-восемь месяцев.

– Какова стоимость одного "дутика"?

Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что стоимость дутика должна колебаться в пределах 45-50 миллионов. Может быть и дешевле – даже к 25. Однако ориентироваться надо на 50 миллионов. Такие затраты на строительство катков реальны для каждого региона без субвенций из центра.

– В рамках предыдущей, рассчитанной на десять лет целевой программы развития хоккея, тоже строились "дутики". Правда, хаотично. Наибольшее возмущение вызвало строительство катка в Калуше на Ивано-Франковщине. Деньги были потрачены, а потом оказалось, что ни достаточного количества желающих пользоваться услугами нет, как и средств на ее содержание и уплату коммунальных услуг. В итоге каток у Калуши существует на бумаге, но не функционирует…

– Это действительно странно, почему тогда решили строить каток в Калуше, а не в областном центре. Это не рентабельно, потому что жители областного центра калушским льдом не пользуются. Вот и получается, что в Киеве лед каждого из катков простаивает лишь по три-четыре часа в сутки, а где-то загрузка минимальная. Такое строительство-халатность. Одно дело выбирать между Хмельницким или Равным, Запорожьем или Днепром. Это действительно трудно. Но когда выбор стоит между Ивано-Франковском и Калушем, то ответ должен быть очевидным.

Надо провести качественную натурализацию

– С единой методикой подготовки спортсменов ситуация проще и сложнее одновременно. Потому что, с одной стороны, она не нуждается в больших затратах. А с другой – эффективность реализации зависит от профессиональности тех, кто ее будет создавать.

– Над разработкой программы работает Александр Годынюк, который возглавил новосозданный Спортивный комитет ФХУ. Александр много лет играл в Национальной хоккейной лиге, долгое время работал тренером в киевском "Соколе" и национальной сборной, а сейчас является скаутом клуба НХЛ "Вегас Голден Найт". Вместе с ним над проектом работают другие люди, которые всю жизнь посвятили хоккею и имеют реальный опыт выступлений и работы на высшем уровне. За границей. Это люди, которые открыты к новому, обладают современной моделью мышления, способны подвергать сомнению то, что говорят.

Также вместе с программой подготовки спортсменов нам надо начать процесс повышения квалификации или подготовки тренеров. Всех без исключения – от детских до профессиональных. С последующим их лицензированием. Эта инициатива уже натолкнулась на неприятие, мол, мы хотим влезать в работу людей, которые остаются эффективными много лет. Это немного не так. Я не сомневаюсь в профессиональности наших специалистов. Но раз мы ставим цель вернуться в элиту, то должны становиться лучше все без исключения.

– Но тот путь, который вы наметили – длительный. Можно предположить, что процесс возвращения в топ-дивизион чемпионата мира затянется на десятилетия?

– Одно из условий того, чтобы ускорить шествие нашей национальной сборной, надо провести качественную натурализацию.

– Из футбольного примера видно, что болельщики относятся к натурализации не очень одобрительно.

– В случае с хоккеем надо вести речь о натурализации как исключительной мере. В этом направлении мы сейчас активно работаем с тренерами сборной Вадимом Шахрайчуком и Константином Симчуком. Сперва нам надо прорваться из дивизиона 1В в 1А, попытаться там закрепиться, окрепнуть и сделать рывок в элиту.

– Говорил с Шахрайчуком несколько дней назад. Он признал, что победы любой ценой ему не нужны. Мол, у нас с Россией война, и мы не можем себе позволить повальной натурализации русских, даже если они помогут выйти в элитный дивизион.

– Согласен с Вадимом. Сейчас речь идет о 5-7 натурализованных хоккеистах. Да и то мы не собираемся натурализовывать легионеров сразу. Этот процесс растянется на несколько лет. Будем присматриваться к кандидатам. Хотя ребята, которые мечтают играть за Украину и являются нашими идеологически, уже есть. Они переехали в нашу страну, им здесь нравится, и они хотят представлять сине-желтые цвета на мировом уровне.

– Можете назвать конкретные фамилии хоккеистов, которым бы хотели предоставить украинские паспорта?

– Нет, потому что ни с кем пока до конца не договорились. Мы скованы в возможностях. Есть правила, согласно которым игрок, который хочет быть новым, должен сыграть в национальном чемпионате этой страны 16 месяцев. В случае, если он до того не был заигран за другую сборную. Условно весь наш нынешний чемпионат можно сейчас предлагать под натурализацию. Но поскольку мы выбрали путь точечной натурализации, должны каждый шаг тщательно взвешивать. Нам не хочется натурализовать пятерых хоккеистов сейчас, пятерых потом и дальше смотреть – кто из них выстрелит или будет полезным. Это не наш путь. Мы будем предоставлять гражданство только тем людям, на которых рассчитываем гарантированно.

Люди, не желающие работать конструктивно, вели против меня информационную войну

– Но есть риск, что будут злоупотреблять желанием натурализовать своих легионеров учитывая лимит клубы.

– Самостоятельно, без участия федерации, клубы провести процесс натурализации не смогут. В этом процессе участвуют четыре субъекта – национальная федерация, профильное министерство, Офис Президента и клуб. Поэтому мне обидно, что сейчас есть клубы, с которыми взаимопонимания нет вообще. В этом процессе нам важно, чтобы украинские хоккеисты были в приоритете, чтобы иностранцы не отодвигали их на обочину. Клубы не должны этим злоупотреблять.

– В Украинской хоккейной лиге такое явление заметно. При этом один из спонсоров киевского Сокола Вячеслав Лецкан, который не занимался хоккеем профессионально, избавляясь от 19-летнего игрока Никиты Круглякова, который три года назад становился чемпионом мира среди юниоров в дивизионе 1В, говорит, что этому парню надо заканчивать с хоккеем...

– Худшее, что ребята читают и надламываются психологически.

Надо говорить прямо: в УХЛ мы часто сталкиваемся с дискриминацией украинских игроков. Такому явлению надо положить конец. Многим не понравилось, когда я назвал наш чемпионат антиукраинским. Но сейчас это действительно так.

При этом я осознаю пользу от легионеров в клубах. Однако селекция иностранных игроков должна быть намного качественнее, чем это наблюдается сейчас. В просмотр и приглашение легионеров надо вкладывать время и знания. Если же клубы будут усиливаться с прицелом под национальную сборную, то польза будет для дела в целом. Однако пока о единстве с клубами говорить рано, перед наставником национальной команды Шахрайчуком поставлена задача выстроить единую систему подготовки всех сборных – от юношеской до первой.

– Кстати, почему, назначая тренера сборной, вы остановились именно на кандидатуре Шахрайчука?

– Это решение мы долго взвешивали. Поскольку вопрос приоритетный, то его мы длительное время обсуждали с теми людьми, которые вошли в мою команду после избрания на должность. С Шахрайчуком я лично знаком не был. Мы познакомились через видеозвонок. Первый разговор длился примерно полтора часа. Мы делились собственными видениями того, как должна развиваться национальная сборная. В дальнейшем провели еще несколько телефонных совещаний. Я убедился, что Вадим, который два десятилетия играл в ведущих европейских клубах и сборной, а в последние годы уже получил серьезный тренерский опыт – действительно современная, открытый человек с большим авторитетом в профильном среде. Профессионал. Вижу, что Шахрайчук искренне верит в то, что мы сможем добиться успеха. Наконец, после личной встречи понял, что Вадим – именно тот человек, который нам нужен. При этом у нас в стране есть и другие тренеры, которые придерживаются стратегического видения и на помощь которых мы рассчитываем сейчас или в будущем.

– Можете назвать фамилии?

– Константин Буценко (тренер белоцерковского Белого Барса – прим. 24 канала). Он – большой фанат своего дела, человек, который подходит к работе очень системно. Если бы не он, то многие украинские хоккеисты сегодня уже не выступали бы... Мы отдали Константину и Александру Бобкину две сборных одновременно – молодежную и юниорскую. Нам важно, чтобы парень, который приходит в команду U18, сразу понимал, какие требования во взрослой национальной сборной. Чтобы каждый год не приходилось адаптировать игроков заново. Шахрайчук и Симчук создадут единую вертикаль и ее будут соблюдать все тренеры сборных. Сейчас в этом уже уверенность есть. Хотя долгое время люди, которые не желают работать конструктивно, вели против меня информационную войну, пытаясь дискредитировать и не дать сформировать единую команду.

– Может, что-то изменилось бы, если бы олимпийского чемпиона Алексея Житника, который должен был быть вашим оппонентом на выборах президента ФХУ, допустили к выборам?

– Поверьте, я был заинтересован в том как никто. Я же понимал, что меня ожидает в случае не допуска Алексея.

Общаясь с представителями всех регионов еще до выборов, я не сомневался, что меня выберут. Смысла устранять конкурента искусственно у меня не было. Поэтому даже настаивал, чтобы Житника заявили. Однако есть процедура, и ее нарушать нельзя. Если Алексей и его команда не смогли без нарушений выдвинуть кандидатуру, то какие могут быть претензии ко мне?

При этом сейчас я стараюсь общаться с Житником. У нас нет разногласий во взглядах на развитие хоккея. Однако оппоненты не считаются. Они цепляются ко всему, что бы мы ни делали. И я не имею претензий к Житника. Он может что-то сказать, покритиковать, но без умысла. Алексей не имеет ни управленческого опыта, ни тем более политического. В отличие от Бориса Викторовича (Колесникова – прим. 24 канал). Под его влияние, похоже, попал Житник.

Но мы не считаемся и пытаемся коммуницировать с людьми. Те, кто критиковал меня в начале, сейчас начали менять свое мнение. Должен признать, что говори я так открыто в начале избирательной кампании, многих недоразумений удалось бы избежать. С другой стороны, времени на это тоже не было. Из 24-х регионов я до выборов успел объехать только семь. Вместе с тем, более опытные коллеги уверяют: чтобы я не делал, оппоненты сделают все, чтобы отстранить меня от этой должности. Потому что это личное.

– Под "оппонентами", кажется, имеете в виду одного человека…

– Нет, это не только Колесников, но и те люди, которые находятся под его влиянием. Но мне хочется несмотря на эти преграды сделать то, что мы задумали. То, что в корейском или британском хоккее сделали за шесть лет. Учитывая наши финансовые возможности и яростное противодействие, было бы неплохо, если бы мы справились хотя бы за восемь. Я рад, что по крайней мере самые насущные вопросы относительно функционирования и обеспечения работы национальных сборных мы выполнили.

– Проблемы, очевидно, начнутся уже с ближайших сборов, ведь несколько клубов не отпустили своих игроков в сборные. В частности речь о чемпионах Украины Донбасс, который в списке кандидатов в национальную команду представлен сразу девятью хоккеистами.

На первой встрече с представителями клубов я сказал, что ФХУ пойдет на все компромиссы, и со мной будет невозможно поссориться. За исключением одной темы-когда какой-то из представителей клубов посоветует спортсмену не ехать в ряды сборной. Предупредил: если так случится – буду врагом на всю жизнь. Сделаю все, чтобы таких людей в нашем виде спорта не было. Это будет личное, красная линия.

– Самый простой вариант повлиять – не выдавать трансферного листа игрокам, которые проигнорировали вызовы в сборную.

– У нас очень много рычагов влияния на клубы. Один из них – тот, о котором сказали вы. Я понимаю, что владельцы клубов вкладывают свои деньги. Не только для себя, но и для общественности. Однако мы должны осознать, что основным нашим приоритетом является национальная сборная. Вся система должна действовать на национальную идею. Конечно, люди готовы распоряжаться собственными деньгами так, как считают нужным. Но если они не будут работать с точки зрения национальных интересов, нам, как организаторам соревнований, национальной федерации, которая является членом федерации международной, такой клуб не будет интересен.

Можно также поинтересоваться качеством подготовки хоккеистов в клубах. У нас есть много информации относительно того, скольких очень перспективных игроков мы потеряли безвозвратно из-за того, что их неправильно готовили или не предоставляли игровой практики в клубах. Речь идет о десятках потерянных спортсменов, отдельные из которых подавали большие надежды на международном уровне. Однако из-за политики клубов эти ребята не смогли раскрыться и завершили карьеру или превратились в посредственности.

Сложный треугольник – ФХУ, УХЛ и чемпионат

– Ваши оппоненты в этом контексте любят повторять фразу: "Пришли на готовое". Мол, сильный национальный чемпионат под эгидой Украинской хоккейной лиги создан к вам...

– Все мы знаем, как эта УХЛ создавалась, кто с ними работает, кто занимается судьями, организацией, регламентом... Мы не вмешивались в их работу, но следили. И что имеем? В аэропорту, где я работаю, любят шутить: "Аэропорт у зала официальных делегаций". Хотя ведь на самом деле должно было бы быть наоборот. То же и в нашем хоккее: аэропорт возле зала официальных делегаций, Федерация рядом с Лигой... Хотя каждый должен знать свое место.

Стоящее Суд между Федерацией хоккея и УХЛ: история конфликта

Мне не нравится, когда в контексте подготовки сборных мне говорят: "Ну, хорошо, мы дадим вам одну паузу". Но так не будет. Так же как не может судейство находиться под патронатом лиги, которой, фактически, руководит владелец одного из клубов. Этим должна заниматься федерация, как организация, равноудаленная от всех субъектов. Согласно требованиям международной федерации спортивное правосудие не может быть подконтрольным частным организациям. Мы предлагали отдать судейство под контроль ФХУ и готовы были тратить на это собственные средства. Это сняло бы финансовую нагрузку с клубов. Но ТОВ УХЛ не согласилась. Поэтому мы вынуждены действовать решительно.

– Действительно, после того, как УХЛ объявила о начале приема заявление для участия клубов в следующем сезоне, на сайте ФХУ появился своеобразный ответ – что таких полномочий лига уже не имеет. Зато генеральный директор УХЛ Сергей Варламов заявил, что договор между УХЛ и ФХУ действует до 2022 года, а следовательно лига имеет юридическое право проводить национальный чемпионат.

– Договор Федерации с ООО УХЛ действительно существует. Впрочем, окончательное право проведения национального чемпионата ФХУ оставляет за собой. Целью договора с УХЛ было прежде всего-привлечение спонсорских средств для того, чтобы уменьшить материальную нагрузку на клубы. Однако после аудита, проведенного ФХУ, учитывая особенности отношений с лигой и многих предупреждений, мы воспользовались абсолютным правом, заложенным в том же договоре, расторгнуть его в одностороннем порядке. Об этом лизе было сообщено еще 7 апреля. Перед тем мы предлагали пересмотреть условия договора, сделать выводы из-за ряда нарушений. Ответа с тех пор не было. Удивляюсь, почему в Лиге отреагировали только сейчас и делают из этого какую-то новость. Окончательное решение о проведении национального чемпионата самостоятельно федерация приняла лишь из-за того, что лига начала вести работу против ФХУ, украинских спортсменов и всего, для чего мы здесь работаем. Знаю, что ООО УХЛ готовит судебный иск к федерации. Но это никоим образом не повлияет на подготовку следующего чемпионата Украины, который будет организовывать ФХУ.

– На сайте УХЛ сообщается, что семь клубов уже прислали предварительные заявки для участия в чемпионате-2021/2022 под эгидой Лиги. Они откалываются?

– Федерация хоккея не имеет целью вызвать раскол украинского хоккея. Не исключаю, что с появлением информации о начале подачи заявок на сайте УХЛ представители клубов не учли юридических тонкостей и считали, что ООО УХЛ все еще владеет правами на проведение чемпионата. Но это уже не так. Конечно, запретить УХЛ проводить коммерческие или товарищеские турниры мы не можем. Такое право имеет каждый. Неофициальных соревнований по различным видам спорта в Украине проводится немало. И это хорошо. Мы такие инициативы поддерживаем. Но официальные соревнования имеют другой статус. Сейчас мы в рабочем порядке создаем меморандум, в котором сформируем перечень предложений к потенциальным участникам чемпионата.

– Будет ли в этом меморандуме прописан минимальный размер бюджетов?

– Вопрос бюджетов сейчас обсуждается. Определились мы с вопросом о телетрансляциях. Формируя бренд-стратегию на ближайшие пять лет, мы провели аудит и пришли к выводу, что обывателю сложно найти в Украине хоккей. Даже тем, кто его хочет смотреть. Сосредоточение телевизионных прав вокруг одного телеканала (Xsport – прим. 24 канала) очень ограничивает возможности для популяризации игры. Поэтому ФХУ решила взять организацию трансляций на себя и уменьшить тем самым нагрузку на клубы. Сейчас мы определяем подрядчика работ. В дальнейшем обеспечим свободный доступ к сигналу во всех уголках Украины. К примеру, в регионах не будем пренебрегать услугами местных телеканалов, которые в отдельных городах имеют более высокие рейтинги, чем общенациональные вещатели. Если они будут заинтересованы в том, чтобы транслировать матчи команд своего региона, доступ им предоставим.

– Вы имеете гарантии от каких-то клубов, что они будут выступать в чемпионате под эгидой УХЛ? Потому что может случиться, что участники прошлого чемпионата останутся в Лиге ООО УХЛ и соответственно в официальном чемпионате, учитывая дефицит на игроков, будут выступать молодежные или полуаматорские коллективы.

– Могу заверить, что национальный чемпионат будет – и он будет конкурентным. Кроме тех клубов, которые уже существуют, мы ведем переговоры о создании новых. К началу сезона-2021/2022 целых четыре месяца. Поэтому меня удивляет спешка, с которой объявила о начале подачи заявок на участие в своем турнире ООО УХЛ. Конечно, это желание сыграть на опережение. Но мы проведем разъяснительную юридическую работу с клубами и они сами сделают выводы, где им выступать.

При этом мы не хотим гнаться за количеством. Пусть в чемпионате останется восемь команд, но все они будут конкурентными. Нам важно качество. Чтобы не было таких историй, которые порой наблюдаются сегодня, когда игрокам, тренерам и персоналу клубов не выплачивают зарплаты. Думаю, известна и еще одна история, когда клуб отказался выходить на лед и согласился продолжить выступления в чемпионате лишь после помощи от федерации (речь о херсонский "Днепр" – прим. 24 канала).

Также учтите, что большинство клубов финансируются из местных бюджетов. Отказываясь от участия в национальном чемпионате, руководители клубов автоматически становятся неинтересными местным властям. На отдельную украинскую хоккейную лигу никто денег выделять не будет.

– Клубы, которые не будут принимать участия в признанном Федерацией национальном чемпионате, имеют возможность выступать в еврокубках?

– Конечно, нет. Все манипуляции на тему, что можно договориться с Международной федерацией хоккея об участии отдельной лиги реальной почвы под собой не имеют. Все субъекты международных соревнований определяются на уровне национальных федераций. Это однозначный месседж для всех.

– Каким будет лимит на легионеров в чемпионате под эгидой ФХУ?

– Спортивный комитет рекомендует допускать 10 иностранных игроков на команду. Это предварительно. Если клубов будет меньше восьми, лимит будет жестче.

Мы двигаемся вперед. Должен сказать, что первый официальный национальный турнир запланирован уже на конец августа. Мы возрождаем Кубок Украины и собираемся провести его в киевском Дворце спорта. Турнир будет назван в честь Анатолия Хорозова, единственного из украинцев члена Зала славы Международной федерации хоккея. Вышлем заявки всем командам. Очень надеемся, что к тому времени коронавирусные ограничения снимут, и трибуны будут заполнены зрителями.

– В предыдущем чемпионате руководители клубов жаловались, что им не хватает украинских хоккеистов даже при условии, что в заявку попадало по 14 легионеров...

– Это манипуляции. Поверьте, ситуация не столь критична. Недавно я встречался с опытными хоккеистами из большинства клубов – представителями "Сокола" Андреем Михновым и Дмитрием Нименко, игроками "Белого Барса" Романом Благим и Сергеем Бабінцем, представителями "Кременчуга" Всеволодом Толстушком и Владимиром Алексюком. Мы долго разговаривали. Эти ребята сделали для нашего хоккея очень много. Они недовольны, что их часто втягивают в политические игры. Зато им хочется играть в хоккей, быть уверенными в завтрашнем дне. Все эти игроки являются представителями сборной. И они не хотят игнорировать вызовы тренеров национальной команды. Вот над этим стоит задуматься...

От редакции. Сайт 24 канала готов выслушать и опубликовать точки зрения упомянутых в материале персон относительно ситуации в украинском хоккее.