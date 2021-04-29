Конфликт с новой силой разгорелся после того, как в Федерации заявили, что УХЛ больше не имеет права проводить чемпионат Украины. Хотя по договору, в УХЛ еще на год подписано соглашение. Но ФХУ досрочно разорвала ее за нарушение. Поэтому УХЛ обратилась в суд.

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После того тренерский штаб сборной огласил список игроков, которых вызвали на сборы. Но не все хоккеисты прибыли. Среди них – игроки Донбасса. В клубе это объяснили тем, что у хоккеистов сейчас отпуск и федерация должна сама контактировать со спортсменами относительно их вызова.

Федерация начинает проверку

В федерации убеждены, что руководство Донбасса специально не отпускает своих игроков в сборную.

"Отметим, что с сезона-2018/2019 года были систематические попытки противодействия в подготовке национальной команды со стороны ХК "Донбасс". В случае выявления нарушений после внутреннего расследования ФХУ к хоккейному клубу "Донбасс" могут быть применены дисциплинарные санкции, а именно: запрещение команде участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой ФХУ, и в Континентальном Кубке", – говорится в заявлении ФХУ.

Хоккеисты требуют перевыборы президента

На сайте УХЛ после этого было опубликовано письмо с подписями игроков и представителей клубов. Всего там более 60 подписей игроков сборной Украины и клубов УХЛ, тренеры, а также сотрудники украинских команд

Они выдвинули ряд требований:

публичные извинения от президента Федерации Георгия Зубко, назвавшего УХЛ "антиукраинским чемпионатом",

реорганизация ФХУ и проведение новых выборов, к которым будут допущены все желающие кандидаты.

Также игроки заявили, что в случае невыполнения требований со стороны федерации, они оставляют за собой право отказаться от участия в любых спортивных мероприятиях под эгидой ФХУ.

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Донбассу грозит наказание

За день до этого, 28 апреля, Донбасс отправил в Федерацию хоккея Украины заявку на участие в Континентальном кубке-2022. Донецкий клуб претендует на право проведения второго раунда соревнования на базе броварской арены "Терминал".

Отметим, что согласно Регламенту проведения Континентального кубка, заявка должна быть подтверждена соответствующей национальной ассоциацией, которая будет выступать гарантом выполнения обязательств ее клубом-участником Континентального кубка.

Зато в федерации пока не спешат ее подтверждать. Все из-за того, что там начали расследование из-за неявки игроков команды на сборы национальной сборной. Предоставление IIHF заявки от Украины запланировано до 7 мая 2021 года. И даже заявили, что вместо Донбасса в турнире выступит киевский Сокол.