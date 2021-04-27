Ранее ФХУ сообщила, что УХЛ не имеет права организовывать сезон 2021/22, поскольку контракт завершился. УХЛ, в свою очередь, утверждает, что договор действует еще год.

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ФХУ подтвердила, что контракт действовал до апреля 2022 года, но федерация использовала пункт о расторжении договора в одностороннем порядке.

УХЛ тем временем уже приняла заявки от 7 клубов на участие в сезоне 2021/22.

Почему расторгли контракт

В ФХУ заявили, что после проведения аудита было выявлено немало нарушений в деятельности УХЛ, что и привело к расторжению контракта.

Накануне в ФХУ заявили, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею и не может принимать заявки от клубов на новый сезон.

Ранее Федерация требовала от УХЛ уменьшить лимит на легионеров, а также рекомендовала установить в календаре чемпионата четкие международные паузы в интересах национальной сборной Украины.