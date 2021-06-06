Сборная Канады крайне неудачно начала выступление на чемпионате мира. Канадцы проиграли три стартовых поединка на групповом этапе. Но впоследствии трижды выиграли. Но в плей-офф вышли лишь по дополнительным показателям, опередив Казахстан.

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Уже в четвертьфинале канадцы обыграли команду олимпийского комитета России. При этом на этот матч россияне смогли выставить своих игроков, выступающих в НХЛ. Но основное время закончилось вничью, а в овертайме удалось забросить шайбу уже на 02:12.

В полуфинале канадцы без особых проблем обыграли сборную США. И вышли в финал, где их ожидали едва ли не главные фавориты соревнований – финны.

Команды между собой играли на групповом этапе. И тогда матч закончился вничью 2:2. А уже в овертайме победили финны. И эти команды между собой играли в финале предыдущего чемпионата мира. Тогда, тоже победили финны. На этот раз канадцы взяли реванш.

Хотя финны первыми открыли счет в матче – Руохома удачно пробил после паса партнера.

И во втором периоде канадцы сравняли счет – Комтуа удачно воспользовался игрой в большинстве. Впоследствии, Хендрик забил еще одну шайбу канадцев, но ее не засчитали после коуч-челлендж.

В третьем периоде финны снова вышли вперед – отметился Линдблом. Но канадцы снова сравняли – на этот раз шайба Хенрика была забита согласно правилам. И снова канадцы реализовали большинство.

Поскольку основное время закончилось вничью, команды ждал овертайм. Но играли его они три на три и по голкиперу. Это сделано для того, чтобы не затягивать игру. И здесь успех был на стороне канадцев – гол Пола принес команде победу и чемпионское звание.

Финляндия – Канада 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Сборная Канады 27-й раз в истории стала чемпионом мира. Последний раз канадцы побеждали на турнире в 2016 году.

Видеообзор матча Финляндия – Канада