Германия – Канада 3:1

Подопечные Жерара Галлана в первом матче сенсационно потерпели поражение от Латвии (0:2), затем уступили США (1:5), а 24 мая были слабее Германии (1:3).

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У Канады на счету 0 очков. В турнирной таблице "кленовые листья" занимают седьмое место в группе B и опережает только команду Италии по разнице забитых и пропущенных голов. Свой следующий матч на планетарном первенстве Канада проведет 26 мая против Норвегии.

Чехия – Беларусь 3:2 ОТ

Сборная Чехии на чемпионате мира проиграла стартовые два матча, однако в третьей встрече сумела обыграть Беларусь 3:2 в овертайме.