Украинские легкоатлеты собрали весь комплект наград на Бриллиантовой лиге в Риме: видео
Украинские легкоатлеты собрали весь комплект наград на престижном этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Высшую ступеньку пьедестала занял Андрей Проценко в прыжках в высоту.
Вчера, 17 сентября, этап Бриллиантовой лиги в Риме подарил Украине немало наград. Сначала Левченко и Магучих снова между собой разыграли борьбу за "золото", а затем другие украинские легкоатлеты добавили в копилку страны еще три награды, одна из которых была золотой, информирует 24 канал.
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В женском беге на 400 метров с барьерами две украинки смогли попасть в тройку лучших, но "золото" не сумели получить.
Анна Рыжикова выиграла "серебро", а Виктория Ткачук получила бронзовую награду. Причем обе украинки завершили забег с личными рекордами. Интересно, что несколько дней назад Ткачук уже демонстрировала свое лучшее время 55.15 секунды, в Риме украинка смогла еще улучшить это время.
Победительницей забега стала фаворитка соревнований голландка Фемке Бол. Ее время составило 53.90 секунды.
Тройка лидеров
- Фемке Бол (Нидерланды) – 53.90 с
- Анна Рыжикова (Украина) – 54.54 с
- Виктория Ткачук (Украина) – 54.93 с
Высшую награду соревнований получил украинский прыгун в высоту Андрей Проценко. Ему покорилась высота 2.30 метра. Другой украинец Олег Дорощук сумел взять ту же высоту, что и итальянец, но по количеству попыток уступил легкоатлету из Италии.
Призовая тройка
- Андрей Проценко (Украина) – 2.30 м
- Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.27 м
- Стефано Соттиле (Италия) – 2.18 м
Забег на 400 метров с барьерами смотрите видео