Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, Марина Бех-Романчук получила серебряную награду на соревнованиях в Германии. На этот раз она уступила немецкой спортсменке.

Украинка выступила на турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 в немецком Дассау, информирует 24 канал.

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Новая конкурентка для Бех-Романчук

Лучший прыжок 25-летняя Марина Бех-Романчук продемонстрировала в пятой попытке, в которой полетела на 6.85 метра.

Украинку опередила только представительница Германии Малайка Мигамбо. Действующая чемпионка мира стала первой легкоатлеткой в ​​этом сезоне и прыгнула за семь метров – 7.03 метра.

Тройку лидеров замкнула белоруска Настасья Мирончук-Иванова, которая в субботу победила Марину Бех-Романчук на соревнованиях в австрийском Инсбруке. Белорусская легкоатлетка показала результат 6.69 метра.

Призовая тройка

Малайка Мигамбо (Германия) – 7.03 м

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85 м

Настасья Мирончук-Иванова (Беларусь) - 6.69 м

Какие результаты показала украинка на прошлых турнирах

Марина открыла сезон в Венгрии, где завоевала серебряную награду. Бех-Романчук, для которой это был первый турнир после карантинной паузы, показала результат 6.76 метра в пятом прыжке. В решающей попытке достигла отметки 6.72 м.

В воскресенье, 23-го августа, Бех-Романчук соревновалась на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, где выиграла "золото". В решающей попытке Бех-Романчук продемонстрировала личный рекорд сезона – 6.85 метра.

Марина завоевала "золото" на Мемориале Януша Кусоцинського в Польше, ее победный прыжок составил 6.78 м.

В австрийском Иннсбруке Марина Бех-Романчук получила серебряную награду. Лучший прыжок украинка показала с длиной 6.82 метра. Но белоруска Настасья Мирончук-Иванова вновь опередила украинку и выиграла соревнования с прыжком на 6.94 метра. Это на целых 12 сантиметров больше, чем показала украинская легкоатлетка. Мирончук-Иванова получила не только "золото", но и показала лучший результат мирового сезона.