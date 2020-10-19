Одна из лидеров в легкой атлетике Марина Бех-Романчук, которая специализируется в прыжках в длину, получила квартиру в родном Хмельницком. Легкоатлетка пополнилась квартирой благодаря высоким достижениям.

О подарке рассказала сама Марина Бех-Романчук в своем Instagram-аккаунте. 25-летняя спортсменка выложила сторис с благодарностью для мэра города Хмельницкого Александра Симчишина.

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Мэр выдал легкоатлетке однокомнатную квартиру. Подчеркнем, что Хмельницкий – родной город Бех-Романчук. Украинка получила такой подарок за высокие достижения в легкой атлетике, в частности за лучший прыжок в сезоне, который показала Марина на соревнованиях в Дохе (Катар).



Благодарность от Бех-Ромачнук / Скрин из сторис instagram.com/marynabekh

Как выступила Бех-Романчук в Дохе

Победительница определялась по шестому прыжку. Марина Бех-Романчук еще в первом прыжке показала результат в 6,55 метра. Этого в целом хватило, чтобы войти в тройку лучших. Но в пятой попытке она прыгнула на 6,79 метра. Лидировала к тому времени шведка Хадди Санья, которая во второй попытке прыгнула на 6,85 метра.

И именно украинка и шведка могли бы побороться за первое место, если бы Санья не провалила свою попытку. Она неудачно прыгнула на 6,55 метра, став в итоге третьей.

Бех-Романчук в результате прыгнула на 6,91 метра. Это ее лучший показатель сезона. До личного рекорда не хватило 2 сантиметров. Она его установила еще в 2016 году в Луцке. До этого лучшим показателем для Бех-Романчук в 2020 году был прыжок на 6,87 метра, который она совершила на соревнованиях в Берлине в сентябре.

Достижения Марины Бех-Романчук

Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре". По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и больше в помещении.