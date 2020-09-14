Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук стала победительницей международного легкоатлетического турнира ISTAF в Берлине.

Бех-Романчук завоевала золото соревнований с результатом 6,87 метра. Это лучший результат украинки в нынешнем сезоне, пишет 24 канал.

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В борьбе за первое место Марина опередила чемпионку мира Маланку Михамбо (Германия), которая показала результат 6,77 м. 3 место с 6,67 м у британки Джазмин Соерс.

Видео победного прыжка Бех-Романчук

Предыдущие победы Бех-Романчук

В августе Бех-Романчук стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. В сентябре Марина выиграла серебро на соревнованиях Golden Roof Challenge в австрийском Инсбруке и на турнире в Дессау.