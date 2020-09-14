Украинка Бех-Романчук с рекордом выиграла международные соревнования в Берлине: видео
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук стала победительницей международного легкоатлетического турнира ISTAF в Берлине.
Бех-Романчук завоевала золото соревнований с результатом 6,87 метра. Это лучший результат украинки в нынешнем сезоне, пишет 24 канал.
Смотрите также: Бех-Романчук выиграла очередные соревнования
В борьбе за первое место Марина опередила чемпионку мира Маланку Михамбо (Германия), которая показала результат 6,77 м. 3 место с 6,67 м у британки Джазмин Соерс.
Видео победного прыжка Бех-Романчук
Предыдущие победы Бех-Романчук
В августе Бех-Романчук стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. В сентябре Марина выиграла серебро на соревнованиях Golden Roof Challenge в австрийском Инсбруке и на турнире в Дессау.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter