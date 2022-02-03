Авторитет Гринвуда почти на нуле
В этот раз английский клуб разрешил своим болельщикам свободно обменять купленные футболки с фамилией Мейсона Гринвуда. Фанаты "красных дьяволов" смогут сделать это совершенно бесплатно.
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Это очередное решение МЮ не в пользу 20-летнего вингера, которого 2 февраля отпустили из-под стражи. Гринвуд пробыл под арестом всего трое суток и вышел на свободу под залог.
Это уже не первые подобные действия от английского клуба. Ранее Манчестер Юнайтед прекратил продавать товары с фамилией Гринвуда и отстранил его от команды. Симулятор FIFA 22 удалил карточку футболиста.
Резонансное дело Гринвуда
- Мейсону Гринвуду выдвинули подозрение в насилии после того, как его девушка Харриет Робсон опубликовала ужасающие фотографии избитого футболистом тела. На ее лице была кровь, а на коже многочисленные синяки.
- Впоследствии модель выложила аудиозапись, на которой слышно, как игрок МЮ принуждает Робсон к сексу.
- Мейсон и Харриетт уже отписались друг от друга в соцсетях и удалили общие фото. Со страницы девушки игрока исчезли все скандальные фото и видео.
- Интересно, что лидеры английского клуба во главе с Криштиану Роналду отписались от Гринвуда в инстаграме.
- После этого футболиста взяли под стражу.
- К подозрению в насилии добавили еще и сексуальные притязания и угрозу убийства.