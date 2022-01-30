Девушке разбили губу

В своем инстаграме модель опубликовала видео и фото своего тела, на котором много гематом и разбита губа.

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Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной,

– подписала Робсон одну из сторис.



Фото из инстаграма девушки



Фото из инстаграма девушки



​Фото из инстаграма девушки



Фото из инстаграма девушки

Важно. После публикации сообщений модель удалила все посты из своего инстаграма.

Реакция Манчестер Юнайтед

Как сообщил журналист Саймон Стоун, в Манчестер Юнайтед уже отреагировали на инцидент с Гринвудом.

"Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. МЮ не оправдывает любое насилие", – цитирует журналист позицию МЮ в твиттере.

В сезоне-2021/2022 Гринвуд провел 24 матча в футболе Манчестер Юнайтед. На счету 20-летнего игрока 6 голов и две результативные передачи.